Turkcell topladığı 32 ton tekno atıkla yüzlerce çocuğun eğitimine destek verdi

Turkcell’in 4 yıldır sürdürdüğü tekno atık projesi hem çevrenin korunmasına destek verdi hem de yüzlerce çocuğun eğitimine katkı sağladı. Bugüne kadar topladığı 32 ton tekno atığı geri dönüşüme kazandıran Turkcell, 14 Ekim Uluslararası Elektronik Atık Günü’nde de “Haydi Türkiye! Tekno Atık geri dönüşüm seferberliğine katıl, kaynakları verimli kullan, nitelikli eğitime destek ol” çağrısı yaptı.

Bilişim teknolojileri atıklarını azaltmak için çalışmalarını sürdüren Turkcell, 14 Ekim Uluslararası Elektronik Atık Günü öncesinde tekno atık geri dönüşümünün önemine dikkat çekti ve ‘Eğitime Dönüştür’ kampanyasının çıktılarını paylaştı. Yaklaşık 4 yıl önce başlatılan proje kapsamında evlerden Turkcell mağazalarına getirilen 32 ton tekno atık geri dönüşüme kazandırıldı. Operatör, atıklardan sağlanan gelirle yüzlerce çocuğun nitelikli eğitimine destek oldu. Hanelere açılan ilk tekno atık projesinin mimarlarından olan operatör, projeyle eğitime destek olma motivasyonunu sağlarken, zehirli maddelerin e-atıklar üzerinden toprağa karışmasını engelliyor, kaynakların verimli kullanımını sağlayarak ‘şehir madenciliğine’ de katkı sağlıyor. Turkcell’den Uluslararası Elektronik Atık Günü’nde; “Haydi Türkiye! Tekno Atık geri dönüşüm seferberliğine katıl, kaynakları verimli kullan, nitelikli eğitime destek ol” çağrısı yapıldı.

“Türkiye’de e-atıkların yüzde 7’si dönüştürülüyor”

e-Atık konusunun önemini vurgulayan Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon “Yapılan araştırmalar gösteriyor ki dünya genelinde her yıl yaklaşık 53,6 milyon ton elektronik atık ortaya çıkıyor. Ancak bunların yüzde 83’ü halen toplanmıyor. Türkiye’de ise geri dönüştürülen e-atıkların oranı sadece yüzde 7. Biz Turkcell olarak e-atık tsunamisine ‘Eğitime Dönüştür’ projemizle dalgakıran olmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar sadece evlerden mağazalarımıza getirilen elektronik atık miktarı 32 tonu buldu. Bu atıkların dönüşümünden sağlanan gelirle ise yüzlerce öğrencinin nitelikli eğitimine katkı sağladık. ‘Eğitime Dönüştür’ kampanyası çevresel kazanımının yanında eğitime destek olmak açısından da önemli. Millî Eğitim Bakanlığı ile okullarda bu konuda eğitimler düzenlemeyi planlıyoruz. Ayrıca mağazalarımızdaki personellerimizi de bu konuda eğiterek müşterilerimizi bilgilendirmelerini hedefliyoruz. Her yıl sonu yaptığımız gibi önümüzdeki günlerde de toplama noktalarımıza tekno atık getirene hediye çeki kampanyamıza devam edeceğiz” dedi.

“Bilinçsiz bertaraf ekosisteme zarar veriyor”

Elektronik atıkların usulüne uygun olmayan yollardan geri dönüştürülmesinin kamu sağlığını ciddi bir şekilde tehdit ettiğini vurgulayan Alper Ergenekon, “Elektronik ürünlerin içinde baryum, cıva ve bazalt gibi insan sağlığına ve çevreye büyük zararlar verme potansiyeli olan çok sayıda madde dünya genelinde özellikle toprakta meydana gelen kirliliğin önemli bir sebebi. Ayrıca uygunsuz bertaraf sonucu ortaya çıkan sera gazları ve ozon tabakasını incelten maddeler, iklim değişikliği ve ozon tabakası üzerindeki olumsuz etkiyi de tetikliyor” diye konuştu.

“Elektronik atıkların ticari değeri 62 milyar dolar”

Dünyadaki e-atık sürecinin kötü yönetimi nedeniyle döngüsel ekonomi için büyük bir fırsatın kaçırıldığını da belirten Ergenekon, şöyle konuştu: “Her yıl ortaya çıkan elektronik atıkların ticari değeri 62 milyar dolara karşılık geliyor. Birleşmiş Milletler raporlarına göre 2050 yılında yıllık elektronik atık miktarının 120 milyon ton olacağı öngörülüyor. Türkiye’de ortaya çıkan elektronik atık miktarı ise 500 bin tonu geçmiş durumda. Kullanım ömürleri çok uzun olmadığı için cep telefonları elektronik atıkların en büyük bölümünü oluşturuyor.”

“BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde ilk 10’dayız”

Firmalara sürdürülebilirlik ve iklim krizi noktasında da önemli görevler düştüğünü belirten Ergenekon, şöyle devam etti: “Türkiye’nin teknoloji devi olarak sürdürülebilirliği bilimle harmanladık. Türkiye’de Bilime Dayalı Hedefler Girişimi (SBTi) hedef onayını alan ilk ve tek telekomünikasyon firmasıyız. 2030’a kadar doğrudan ve dolaylı karbon ayak izini ifade eden Kapsam 1 ve 2 emisyonlarımızı yarıya indirmeyi; tüketicilerin edindiği ürünlerden kaynaklı Kapsam 3 emisyonlarını ise yüzde 25 azaltma taahhüdümüzle iklim krizinin etkilerini en aza indirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Telekomünikasyon sektöründe bir ilki daha gerçekleştirerek, İklimle İlgili Finansal Beyan Görev Gücü (TCFD) tavsiyeleriyle risklerimizi ve fırsatlarımızı belirledik. Bu vizyon, yatırımlarımızı bütünsel şekilde yönlendiriyor ve bizi gerçek anlamda sürdürülebilir bir şirket yapıyor. Ayrıca Turkcell olarak, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde ilk 10 bileşen şirket arasında yerini alan tek telekomünikasyon şirketiyiz. BİST Sürdürülebilirlik 25 şirket listesinde de yer almaya devam ediyoruz.”