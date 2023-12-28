Turkcell, Türkiye Yüzyılı'nı 'Dijitalin Yüzyılı' yapmayı hedefliyor

Türkiye Yüzyılı’nı ‘Dijitalin Yüzyılı’ yapma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, yıl boyunca yaptıkları faaliyetleri değerlendirdi ve gelecek hedeflerini anlattı. Türkiye’nin dijital egemenliğindeki öncü konumunu daha da ileriye taşımaya odaklandıklarını belirten Koç, “Geleceğe daha umutla bakıyoruz” dedi.

Türkiye’de dijital dönüşümün önde gelen firmalarından Turkcell’in Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, yıl boyunca yaptıkları faaliyetleri değerlendirdi. Gelecek dönemde Turkcell’in üstün teknolojik yetenekleri ve inovasyon gücü sayesinde pazardaki konumumuzu güçlendireceğini vurgulayan Koç, şu ifadeleri kullandı: "Sektörümüz açısından bakıldığında geride kalan yılda yeni nesil teknolojiler, siber güvenlik, yapay zeka ve dijitalleşme gibi konuların öne çıktığını gözlemledik. Hızla değişen ve küresel belirsizliklerin hâkim olduğu günümüzde, sektörün karşı karşıya olduğu riskler de dönüşüyor. Hem küresel anlamda hem de ülkemizde veri güvenliğine, özellikle de siber güvenliğe güçlü bir şekilde odaklanılması gerekiyor.”

“En büyük önceliğimiz ülkemizin dijital egemenliği”

Önümüzdeki yılın, 2023’ten daha parlak olacağına inandığını vurgulayan Dr. Ali Taha Koç, hedeflerini ise şöyle anlattı: “2024’te büyük veri, siber güvenlik, yapay zekâ, nesnelerin interneti, blok zincir, 5G ve ötesi teknolojiler, sürdürülebilirlik gibi başlıklar hayatımızda olmaya devam edecek. Gelecek hedeflerimizin en önemlisi ülkemizin dijital egemenliğindeki öncü konumunu daha da ileriye taşımak. Her zaman söylediğim gibi; hedefimiz Türkiye Yüzyılı’nı ‘Dijitalin Yüzyılı’ yapmak. Bunun için çok katmanlı bir stratejiyle ilerleyecek, üstyapıda rekabeti büyüteceğiz. Yeni nesil haberleşme altyapılarının yanı sıra aynı zamanda mevcut karasal altyapılarımızın geliştirilmesi de radarımızda olmaya devam edecek. Alternatif altyapılar üzerinde çalışacağımız ve bunun ilk örneklerini göreceğimiz bir yıl olmasını umuyoruz.”

“Pazardaki konumumuzu güçlendireceğiz”

Turkcell olarak, toplum için daha etkin, daha güvenli bir dijital gelecek için çalıştıklarını da belirten Dr. Ali Taha Koç, “Gelecek dönemde Turkcell’in gelişmiş teknolojik yetenekleri ve inovasyon gücü sayesinde pazardaki konumumuzu daha da güçlendireceğiz. Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte ülkemizi teknoloji dönüşümünün liderliğine taşırken, çevre ve insan odaklı yaklaşımımızdan da vazgeçmeyeceğiz. 2024’te de hem teknoloji alanında hem sosyal fayda anlamında çalışmalarımız hız kazanacak. Bir yandan yerli ve milli teknolojilerle Türkiye’nin dijitalleşme süreçlerini hızlandırıp diğer yandan deprem bölgesindeki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Enerjimizi 2030’da yüzde 100 kendi yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan karşılayacağız”

İklim değişikliği karşısında teknolojinin gücünü kullanarak işlerini daha çevreci, daha verimli ve sürdürülebilir bir modele dönüştürdüklerini belirten Dr. Ali Taha Koç “Turkcell olarak yüzde 100 yenilenebilir enerji sertifikalı kaynakları kullanmanın yanında, bu alandaki yatırımlarımıza da hız katıyoruz. Bu kapsamda 2021 yılında satın aldığımız 18 MW kurulu güce sahip rüzgâr enerji santrali ile ilk adımımızı atmıştık. Yatırımlarımıza güneş enerji santralleri ile devam ediyor, üç yıl içerisinde 300 MW’lık kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz. Bu yatırımların ilk fazında 54 MW kurulu gücü önümüzdeki yılın ilk yarısında açmayı planlıyoruz. 2026 itibarıyla Turkcell’in toplam enerji tüketiminin yüzde 65’ini kendi yeşil enerji kaynaklarımızdan karşılamayı hedefliyoruz. 2024 yılındaki önceliklerimizin başında da sürdürülebilirlik geliyor. Turkcell, iklim krizinin büyüklüğünü çok önceden fark eden ve bu alana büyük yatırımlar yapan bir şirket. 2030 yılına kadar elektrik tüketimini yüzde 100 yenilenebilir enerjiyle kendi kaynaklarımızdan karşılamayı hedefliyor, 2050’ye kadar da karbon net sıfır şirket olma önceliğiyle çalışıyoruz” dedi.