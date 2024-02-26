Turkcell ve Huawei'den gelecek nesil teknolojiler için iş birliği

Turkcell ve Huawei, Mobil Dünya Kongresi’nde 3 alanda iş birliği protokolü imzaladı.

Turkcell ve Huawei, dünyanın en önemli mobil teknoloji etkinliği olarak kabul edilen Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC24) bir araya gelerek yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi konusunda iş birliği protokolleri imzaladı. Bu anlaşmayla iki şirket 5.5G, yeşil teknolojiler ve yapay zekâ destekli şebeke otomasyonu ortak inovasyonu alanlarında sektöre öncülük edecek iş birliklerini hayata geçirecek.

İki şirket, 5.5G konusunda Pasif IOT, RedCap (Reduced Capability) ve diğer 5.5G/5G-Advanced teknolojileri dahil olmak üzere birçok 5.5G teknolojisi ve 5.5G ağlarının geliştirilmesinde birlikte çalışmayı hedefliyor. Yeşil enerji anlaşmasında ise GPON’da derin mod enerji tasarrufu, sahalarda güneş enerjisi ve yeşil enerjinin kullanımı ve enerji verimliliği yoluyla karbon ayak izlerini azaltmayı planlıyor. ’Ortak İnovasyon’ anlaşması çerçevesinde ise ağ otomasyon süreçlerini yapay zekâ tabanlı, kullanıcı merkezli ve kendi kendini optimize eden ağlara odaklanılacak.

Dr. Ali Taha Koç: “Yenilikçi teknolojiler için iş birliklerine imza atıyoruz”

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç iş birliğine ilişkin yaptığı açıklamada, “Turkcell olarak, teknoloji alanındaki gelişimi en üst seviyeye taşımak için konusunda lider ulusal ve uluslararası şirketlerle iş birliklerine imza atmaya devam ediyoruz. Huawei ile yaptığımız iş birliğiyle 5.5G ve yeşil teknolojilerin yanı sıra yapay zekâ bazlı şebeke otomasyonu amaçlı ortak inovasyon çalışmalarımızın kapsamını genişletiyoruz. Yapılan anlaşmaları, telekomünikasyon alanında yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi için de önemli bir adım olarak görüyoruz” dedi.

Phillip Gan: “Turkcell ile yeni teknolojiler geliştireceğiz”

İmza töreni sonrasında konuşan Huawei Başkan Yardımcısı Phillip Gan şunları söyledi: “Teknoloji alanında lider çözüm ortakları olarak 5.5G ve yeşil teknolojilerin yanı sıra yapay zekâ bazlı şebeke otomasyonu konularında Turkcell ile ortak inovasyon için iş birliğimizi geliştiriyoruz. Amacımız yaptığımız iş birlikleriyle yeşil kalkınmayı da göz önünde bulundurarak ortak başarıyı yakalamak. Turkcell ile geliştirdiğimiz yeni teknolojilerle insanların hayatlarını kolaylaştırmayı ve sürdürülebilirliğe de katkıda bulunmayı hedefliyoruz.”

Turkcell ile Huawei’nin 10 Gbps testleri başarıyla tamamlanmıştı

Turkcell ile Huawei, geçtiğimiz hafta 5G test laboratuvarında gerçekleştirdiği denemede 5.5G (5G Advanced) teknolojisini kullanarak saniyede 10 Gigabit veri indirme hızını aşmıştı. Turkcell’in 5G ve ötesi yeni nesil teknolojiler kapsamında yaptığı Ar-Ge ve test çalışmalarının önemli bir adımı olarak öne çıkan bu testle mobil internet teknolojilerinde çığır açacak bir başarıya imza atılmış oldu.