Turkcell veri merkezlerine finans sektörünü entegre etti

Turkcell, kurumsal müşterine sunduğu dijital iş servislerine bir yenisini daha ekleyerek finans şirketlerine ‘Finans Bulut’ hizmeti vermeye başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ‘Topluluk Bulutu Hizmeti’ sunabilme onayını alarak, finans kuruluşlarına ihtiyaç duydukları esnek, ölçeklenebilir ve yüksek güvenlikli altyapıyı Turkcell avantajlarıyla ve teknolojisiyle sağlayacak.

Dijital dönüşümün öncülerinden Turkcell, geliştirdiği teknolojiler ve yenilikçi çözümlerle şirketlerin iş süreçlerini dijitalleştirmeye devam ediyor. Yatırımlarıyla Türkiye’nin en büyük veri merkezi işletmecilerinden olan Turkcell, ‘Finans Bulut’ hizmetini de dijital iş servislerine ekledi. Finans Bulut ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarına, sigorta ve bankalara veri gizliliği ve yerelleştirme yasalarına uygun, yüksek güvenlikli esnek bulut hizmeti sağlayacak. Regülasyonlara uyumlu olan ve bu sayede standart bulut hizmetinden farklılaşan Finans Bulut ile firmaların, kendi bünyelerinde altyapı oluşturarak donanım ve iklimlendirme maliyetlerini, altyapı yönetim zorluklarını üstlenmelerine gerek kalmayacak. Bu sayede kaynaklarını stratejik hedefleri doğrultusunda ana odakları için kullanabilecekler.

“Finans kuruluşlarına yüksek güvenlik, düşük maliyet sunuyoruz”

Operatörün finans bulut alanındaki çalışmalarıyla ilgili konuşan Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, “Finans Bulut ile Türkiye’nin en büyük veri merkezi işletmecisi unvanımız ve yerli teknolojiye katkı anlayışıyla yönettiğimiz dünya standartlarındaki veri merkezlerimizi, Türkiye’nin finans sektörünü ve sektördeki şirketlerin altyapılarını güçlendirmek için konumlandırıyoruz. Finans bulut, finans kuruluşlarına yüksek güvenlikli bir bulut altyapısı sağlıyor. Türkiye’nin ISO 27017 Bulut Bilgi Güvenliği Sertifikası’na sahip ilk ve tek servis sağlayıcısıyız. Bulut hizmetleri alanında sahip olduğumuz sertifikalarımız ve veri merkezi işletmeciliğindeki tecrübemizle sunduğumuz hizmetler de farklılaşıyor. Finans bulut hizmetimizi, doğal afetlere ve siber saldırılara karşı güvenli, yeni nesil dört veri merkezimizden biri olan Avrupa Veri Merkezi’nden sunuyoruz. Ankara’daki Temelli Veri Merkezimizle de kurumsal müşterilerimizin verilerine coğrafi yedeklilik imkânı sağlıyoruz. Bu sayede hem regülasyonlara uyumlu hem de sistemsel kesintilere karşı dayanıklılık kazandıran, yedeklilik gibi ek hizmetlerle farklılaşıyoruz. Böylece iş sürecinde yaşanacak aksaklıkların ve kayıpların önüne geçiliyor” dedi.

Sistemin müşteriler için somut faydalarına da değinen Özata sözlerine şöyle devam etti: “Turkcell Bulut servisleri ile kurumların tüm bilgi teknolojileri altyapısını modern teknolojiye sahip Turkcell veri merkezlerinde konumlandırıyor, böylece maliyetleri düşürürken daha esnek bir altyapı sağlıyoruz. Finans bulut hizmeti müşterilerimizi yüksek yatırım ve bakım maliyetlerinden koruyor.”

Finans Bulut’ta aktivasyon ve kurulum 3 dakikada tamamlanıyor

Yapılan açıklamaya göre, Finans Bulut hizmeti kurumsal müşterilerin altyapı bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldırarak firmayı elektrik, soğutma, yangın müdahale gibi altyapı iklimlendirme maliyetlerine yönelik yatırım ve donanım masraflarından kurtarıyor. Bu sayede şirketlerin iş süreçleri kolaylaşıyor. Üstelik finans bulut hizmetinin aktivasyon ve kurulumu 3 dakika içinde tamamlanıyor. Sağladığı ‘esneklik’ ile kullanıcının verilerine internete bağlı her cihazdan ve her ortamdan erişebilmesini kolaylaştırıyor. ‘Ölçeklendirilebilirlik’ özelliği, yeni altyapı ihtiyacında kullanıcıya hızlıca kapasite artırabilme ve azaltabilme fırsatı sağlıyor. Olası siber saldırı ve virüslere yönelik yüksek güvenlik duvarı sunan Finans Bulut, veri gizliliğiyle verilerin ülke sınırları içinde kalmasını sağlarken, verinin erişilmesi ve korunmasında da en üst düzey güvenlik imkânı tanıyor.