Turkcell, Wi-Fi 7 teknolojisini fiber kullanıcılarının deneyimine sundu

Turkcell, Şubat ayından itibaren fiber müşterilerine Wi-Fi 7 teknolojisini sunmaya başladı. Ultra yüksek hızlarda bağlantı, düşük gecikme süreleri ve geniş bağlantı kapasitesi gibi üstün özelliklerle donatılan Wi-Fi 7 teknolojisi, kullanıcılara 1000 Mbps’ye kadar indirme ve yükleme hızları sunuyor.

Turkcell, daha hızlı ve gecikmesiz bir bağlantı deneyimi için yeni nesil Wi-Fi 7 teknolojisini fiber müşterilerinin deneyimine sundu.

Fiber müşteriler için 18 Şubat 2025’ten itibaren Turkcell kalitesiyle satışa sunulan Wi-Fi 7, internet bağlantı hızını üst seviyelere taşırken, aynı zamanda kablolu bağlantıya olan ihtiyacı da ortadan kaldırıyor. Wi-Fi 7’nin sunduğu düşük gecikme ve kesintisiz bağlantı özellikleri, bugüne kadar yalnızca kablolu bağlantılarla erişilebilen yüksek performansı, kablosuz şekilde sağlıyor.

"Fiber müşterilerimize dijital dünyada avantajlı bir dönem başlatıyoruz"

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, "Teknolojik liderliğimizin yeni bir adımı olarak hizmete sunduğumuz Wi-Fi 7 ile sadece kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamayı değil, aynı zamanda Türkiye’nin dijitalleşme sürecine hız katmayı da hedefliyoruz. Bu yeni nesil teknolojiyle Turkcell, fiber müşterilerine dijital dünyada daha avantajlı bir dönemin kapılarını açıyor" dedi.

Wi-Fi 7 teknolojisinin özellikle yüksek hız ve düşük gecikme gerektiren uygulamalar için ideal çözümler sağladığını vurgulayan Güngör, şöyle konuştu: "Yeni nesil Wi-Fi teknolojisi, çoklu cihaz bağlantısının olduğu kalabalık evlerde veya ofislerde geniş bağlantı kapasitesi sunarak, çok sayıda cihazın aynı anda sorunsuz şekilde internete bağlanmasını sağlıyor. Bu teknolojik dönüşüm; kullanıcılara daha hızlı, verimli ve özgür bir internet deneyimi sunuyor. Wi-Fi 7 teknolojisi sayesinde özellikle online oyun oynayan ‘gamer’lar, sosyal medya platformları üzerinden yayın yapan dijital yayıncılar ve 4K gibi yüksek çözünürlüklü içerikleri izleyen izleyiciler, hızlı ve sorunsuz bağlantı deneyiminin keyfini çıkarabilecek."

Wi-Fi 7 Pro Modem’in teknik özellikleri

Yapılan açıklamaya göre; Turkcell Pro Modem, çoklu bağlantı çalışması (MLO) desteğiyle öne çıkıyor. Bu özellik, veri akışını aynı anda birden fazla bağlantı üzerinden yönlendirerek hem hız hem de verimlilik açısından önemli avantaj sunuyor. Modem ayrıca 10 Gbps WAN portu, bir adet 10 Gbps LAN portu ve üç adet 2.5 Gbps LAN portu ile kullanıcılarına esnek ve yüksek hızlı bir ağ altyapısı kurma imkânı tanıyor. Turkcell’in sunduğu Wi-Fi 7 ile ilgili ayrıntılı bilgiye superonline.net/kampanya/wifi-7-modem/ adresinden ulaşılabiliyor.