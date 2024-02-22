Turkcell, yeni nesil teknolojilere yönelik Ar-Ge projelerini ve testlerini sürdürüyor

Turkcell, iletişim altyapısını geleceğe hazırlamak için yeni nesil teknolojilere yönelik Ar-Ge projelerini ve testlerini sürdürüyor. 5G teknolojisiyle ilgili şirketin yaptığı denemede, saniyede 10 Gigabit veri hızına ulaşılarak Türkiye’de ilklerden birine imza atıldı.

Türkiye’nin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden Turkcell, geleceğe yönelik iletişim altyapıları için yeni nesil teknolojilerle ilgili Ar-Ge projelerini sürdürüyor. Yapılan açıklamaya göre, kablosuz haberleşme teknolojilerinin standardını belirleyen uluslararası kuruluş 3GPP’nin en yeni sürümü 5.5G (5G Advanced) teknolojisini kullanarak Huawei ile birlikte 5G test laboratuvarında gerçekleştirdiği denemede saniyede 10 Gigabit veri indirme hızını aşan operatör, mobil internet teknolojilerinde önemli bir başarıya imza atmış oldu. Bu gelişme, Turkcell’in 5G ve ötesi yeni nesil teknolojiler kapsamında yaptığı Ar-Ge ve test çalışmalarının önemli bir adımı olarak öne çıkıyor. Yeni nesil iletişim teknolojilerindeki global son gelişmeleri yakından takip eden operatör, test laboratuvarında yürütülen bu başarılı denemeyle 5.5G teknolojisinin sınırlarını test etti. Bu deneme, Türkiye’nin mobil iletişim altyapısında önemli bir dönüm noktası olmanın yanı sıra operatörün müşterilerine güvenilir, daha hızlı ve yüksek performanslı teknolojileri sunma konusundaki taahhüdünü de vurguluyor.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, “Şirketimizin bu alandaki testleri, sadece ‘5G Advanced’ olarak da adlandırılan 5.5G teknolojisi bakımından değil, gelecek 6G çağına hazırlık açısından da önem taşıyor. Turkcell’in 5.5G teknolojisi testi, Türkiye’nin dijital dönüşümüne önemli bir katkı sağlarken, Turkcell’in teknolojik liderliği ile gelecek ve inovasyon odaklı yaklaşımını bir kez daha vurguluyor. Şirketimiz, müşterilerine sadece bugünün değil, aynı zamanda geleceğin teknolojilerini de sunmaya devam ederek Türkiye’nin lider telekomünikasyon operatörü olma misyonunu sürdürüyor. Türkiye’nin dijitalleşmesine ivme kazandırmak için yenilikçi teknolojilere yatırımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Turkcell’in saniyede 10 Gigabit hıza eriştiği 5.5G teknolojisinin, önümüzdeki yıllarda daha yüksek hız ve düşük gecikmeyle veri akışı sağlayarak hayatın her alanında kolaylıklar sağlaması bekleniyor.