Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri başlıyor

Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri, bu yıl da müzik tutkunlarını sevdikleri sanatçılarla buluşturuyor.

Müzikseverlerin her yıl ilgiyle takip ettiği Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri bu yaz 28 Temmuz’da Oğuzhan Koç ile başlıyor. 29 Temmuz’da Ziynet Sali ile devam eden ve Türkiye’nin yıldız sanatçılarını sanatseverlerle buluşturan Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri; Vadi İstanbul, SM Production ve Atlantis Yapım iş birliğiyle Turkcell Vadi Açık Hava Sahnesi’nde gerçekleştiriliyor. 6 Ağustos’a kadar yıldız yağmurunun yaşanacağı açık hava sahnesinde, müzik tutkunları Berkay, Fatma Turgut, MaNga, Sertab Erener, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Simge Sağın, Kenan Doğulu ve Adamlar ile unutulmaz akşamlar yaşayacak. Ayrıca müzikseverler Oğuzhan Koç, Ziynet Sali, Fatma Turgut ve Simge Sağın konserlerinden önce de fizy dj etkinliklerinde keyifli vakit geçirecekler.

“Turkcell olarak herkesin bilgiye, kültüre ve sanata erişimini sağlıyoruz’’

Türkiye’nin en yeni ve en genç açık hava sahnesi Turkcell Vadi’de gerçekleşen Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri kapsamında açıklama yapan Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, “Turkcell olarak, teknolojinin yanı sıra kültür sanatın da erişilebilir ve kapsayıcı olması gerektiği inancıyla 20 seneden fazla bir süredir sanatsal etkinlikleri geniş bir yelpazede destekliyor; kültür sanat alanında da hayata dokunuyoruz. Her yıl olduğu gibi bu sene de müzikseverleri ve sanatçılarımızı Turkcell Yıldızlı Geceler Konserleri ile bir araya getirmekten mutluluk duyuyoruz. Tüm misafirlerimizin konser deneyimini en iyi şekilde yaşayabilmesi bizler için çok önemli. Turkcell’in sesli betimleme sağlayan Hayal Ortağım uygulaması entegrasyonuyla görme engelli vatandaşlarımız da Turkcell Vadi Açık Hava Sahnesi’nde yönünü ve yerini kolayca bulabilecek. Ayrıca Turkcell Yıldızlı Geceler’de 4 Ağustos Cuma akşamı gerçekleşecek Simge Sağın konseri, işitme engelli misafirlerimiz için işaret dili ile çevrilecek.’’

Yıldızlı Geceler’de sahne alacak sanatçıların konser takvimi

Oğuzhan Koç - 28 Temmuz Cuma

Ziynet Sali - 29 Temmuz Cumartesi

Berkay - 30 Temmuz Pazar

Fatma Turgut - 31 Temmuz Pazartesi

maNga - 1 Ağustos Salı

Sertab Erener - 2 Ağustos Çarşamba

Yüzyüzeyken Konuşuruz - 3 Ağustos Perşembe

Simge Sağın - 4 Ağustos Cuma

Kenan Doğulu - 5 Ağustos Cumartesi

Adamlar - 6 Ağustos Pazar