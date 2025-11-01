TURKCESS'in 2026'daki adresi KKTC olacak

Daha önce Türkiye, Azerbaycan, Kuzey Makedonya ve Kosova’da düzenlenen TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 2026’da Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenecek.

Eğitim ve sosyal bilimler alanında dünyanın önde gelen uluslararası akademik platformlarından biri olan TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi’nin 12’ncisi, 3-5 Eylül 2026 tarihlerinde Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek. Daha önce Türkiye, Azerbaycan, Kuzey Makedonya ve Kosova’da düzenlenen kongre, alanın uzmanlarını bu kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir araya getirecek.

En son 18-20 Eylül 2025 tarihlerinde Gaziantep’te gerçekleştirilen kongrede, bir sonraki buluşmanın Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde Kıbrıs’ta yapılacağı açıklanmıştı. Bu karar, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz tarafından imzalanan protokolle resmiyet kazandı. İmza törenine, 12. TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi’nin düzenleme kurulu başkanlığını üstlenen Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umut Akçıl da katıldı.

TURKCESS Kongresi, Türk kültür coğrafyası başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden akademisyenleri, araştırmacıları ve öğrencileri bir araya getirerek bilgi paylaşımını teşvik etmeyi amaçlayan uluslararası bir akademik platform olarak biliniyor. Eğitim, sosyal ve beşerî bilimler alanlarında özgün araştırmaları destekleyen kongre; disiplinler arası iş birliklerini güçlendirmeyi, yeni akademik ağların oluşmasına katkı sağlamayı ve bilimsel üretimi görünür kılmayı hedefliyor.

Her yıl belirlenen temalar doğrultusunda çağdaş eğilimleri, dijital dönüşümü ve insan merkezli eğitim yaklaşımlarını tartışma zemini oluşturuyor.

Prof. Dr. Şanlıdağ: "Türk kültür coğrafyasının akademik dayanışma ruhunu da pekiştirecek"

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, TURKCESS 2026’nın Kıbrıs’ta düzenlenecek olmasının yalnızca üniversite için değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bilimsel görünürlüğü açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Bilim, paylaştıkça gelişir" diyen Prof. Dr. Şanlıdağ, "TURKCESS 2026 ile dünyanın farklı ülkelerinden akademisyenlerin ve araştırmacıların Yakın Doğu Üniversitesi çatısı altında bir araya gelmesi, KKTC’yi de bilimsel üretimin buluşma adası haline getirecek" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Şanlıdağ, "Ev sahipliği yapacağımız TURKCESS 2026, bilgi üretiminin sınırlarını genişletirken, Türk kültür coğrafyasının akademik dayanışma ruhunu da pekiştirecek" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Deniz: " Güçlü akademik altyapısı ve uluslararası vizyonu, kongremize değer katacak"

Aynı zamanda Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Danışmanı da olan TURKCESS Kongre Başkanı Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz ise "TURKCESS, yıllar içinde Türk kültür coğrafyasının ötesine geçerek evrensel bir bilimsel buluşma platformuna dönüştü. Kıbrıs’ta yapılacak kongreyle birlikte, bilgi üretimi, paylaşımı ve iş birliği kültürünü bir adım daha ileri taşıyacağız" dedi.

Prof. Dr. Deniz, kongrenin bilimsel niteliği kadar kültürel etkileşimi de öne çıkaran bir yapıya sahip olduğunu vurgulayarak "12. TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi de bilimsel paylaşımın yanında kültürel çeşitliliği, ortak değerleri ve akademik dayanışmayı merkezine alan bir buluşma noktası olacak. Yakın Doğu Üniversitesi’nin güçlü akademik altyapısı ve uluslararası vizyonu, kongremize değer katacak" ifadesini kullandı.