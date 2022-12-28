Turkısh Plywood'dan yeni yıl açıklaması

Türkiye’nin kontrplak ve plywood ihracatında ve yurtiçi dağıtımında önde gelen firmalarından olan Turkish Plywood’dan yeni yıla ilişkin açıklama yapıldı.

Turkish Plywood’dan yapılan açıklamada, 2022 yılında küresel ve bölgesel olarak yaşanan olumsuz gelişmelere karşın Türkiye’nin ihracat rekorları kırdığı bir yılı geride bıraktığı belirtilerek, “Bu süreçte ülkemizin dünya piyasalarında Türk ürünlerinin yer almasına katkı sunmaktan dolayı kıvanç duyuyoruz. Bugün dünyada yaşanan gelişmeler ve Türkiye’nin mevcut konumu ve pozisyonu çerçevesinde 2023 yılında gelişimin ve büyümenin ülkemiz adına yükselen olumlu bir sürecin devamı olma potansiyelini öngörüyoruz” denildi

2023 yılının Türk ürün ve markalarının yanı sıra Türk Kontrplağının da yılının olacağının belirtildiği açıklamada, “Kontrplak ve plywood ürün gruplarının Türkiye’de gelişimi için, Türk kontrplağının dünya pazarlarında daha fazla yer alması için tüm kadrolarımızla ve tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz Bu vesile ile tüm paydaşlarımız, iş ortaklarımız ve sektörümüz ile tüm ülkemizin ve insanlığın yeni yılını tebrik ediyor, Cumhuriyetimizin 100. Yılını yaşayacağımız bu özel yılda sağlık, esenlik ve başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi” ifadelerine yer verildi.