Turkish Plywood perakende satış noktaları kuruyor

Meserretçioğlu Yatırım Grubu çatısı altında olan Turkish Plywood, Türkiye’de perakende satış noktaları kurmaya başladı.

Turkish Plywood Ticaret Direktörü Alparslan Erşen, inşaat, mobilya ve ambalaj gibi önde gelen sektörler için temel ürün konumunda olan kontrplak ürünlerinin Türkiye ve yurt dışı pazarlarda dağıtımında önemli bir role sahip olan Turkish Plywood’in Türkiye için aldığı yeni yatırım kararı doğrultusunda tüm bölgelerde perakende satış noktaları kurmaya başladıklarını söyledi. Erşen, ilk olarak İstanbul İkitelli ve Tuzla, sonrasında ise Konya ile Ankara Kahramankazan’da başlanan uygulamanın plan doğrultusunda ilk olarak büyükşehirler olmak üzere 2024 yılı sonuna kadar tüm Türkiye’de tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Ticaret Direktörü Alparlan Erşen, Türkiye’de kontrplak sektörünün hacimsel olarak büyüdüğünü belirterek, "Bizler Turkish Plywood olarak bugüne kadar özenle sırtladığımız sektörün sorunlarını, çözülmeyenlerini ve geliştirme noktasındaki katkılarımızı arttırarak devam ettirmek istiyoruz. Coğrafi bakımdan ülkemizin konumu ve de yoğun nüfusumuzla üretim ve tüketimin yüksek olması sebebiyle müşterilerimizin kontrplak ürününe ulaşması ilk önceliğimiz olup, ulaştığı zamanki maliyet farklılıklarını göz önünde bulundurarak büyükşehirlerde ana depo, ufak nüfuslu şehirlerde ise corner depo olmak kaydı ile ürünlerimizi daha hızlı, daha pratik ve en önemlisi çok daha az maliyetler ile satış yapan bayilerimiz, akabinde son kullanıcı müşterilerimize kontrplak ve plywoodu ulaştırmak istiyoruz. Geliştirme çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz“ dedi.