Türkistan'dan Anadolu'ya göçün hikayesi konuşuldu

Bozüyük Ertuğrulgazi Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği tarafından “Erken Osmanlı’nın Şamanik Dünyası” konulu konferans düzenlendi.

Bozüyük Metristepe Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak katılan Uzman Arkeolog Sergen Çirkin, konuklara Türkistan’dan Anadolu’ya yapılan göç hakkında bilgi verdi.

Gerek yazılı kaynaklardan, arkeolojik malzemelerden, mezar taşlarından, o devire ait halk şiirlerinden, destanlarından görüldüğü üzere horasandan Anadolu’ya devam eden çok ciddi bir insan göçü ama aynı zamanda kültürel göç söz konusu olduğunu söyleyen Sergen Çirkin; “Selçuklunun ve Osmanlı’nın yansıttığı özellikle Osmanlı’nın beylik devrimdeki, kuruluş devrimdeki yaşam ve inanç dünyası Asyalı atalarından çok çok da farklı değil” dedi.

Çirkin, konuşmasının devamında, “Doğum, düğün ve ölüm bu üçü insan hayatını bir döngü şeklinde işler. Nesiller boyu baba oğlunu büyüttüğü gibi oğlu babasını defneder, düğünler aileden aileye aynı şeklinde geçer. Bu doğum, düğün, ölüm döngüsü bu döngü içerisinde yapılan kutlamalar, gelenekler ait oldukları dini zümre, ait oldukları coğrafya, her ne olursa olsun belirli ölçüde belirli köşe taşlarında kurulmuştur. Özellikle Türkmen kültüründe bu üçlü çerçevede eski geleneklerini büyük oranda buraya geldiklerini ve Osmanlının kuruluş şehrinde eski Türk inançlarını önemli ölçüde geleneklerini kurduklarını görüyoruz” dedi.