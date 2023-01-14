Türkiye 1'incisi memleketinde coşkuyla karşılandı

Türkiye Salon Federasyon Kupası ve Milli Takım Seçme Yarışması’nda "Barebow U21" kategorisinde Türkiye 1’inci olarak altın madalyayı almaya ve milli sporcu olmaya hak kazanan Kırklarelili sporcu Dilara Ecem Deniz, memleketinde coşkuyla karşılandı.

Türkiye’de ilki düzenlenen Barebow (yay üzerine nişangah, stabilizer, aksesuar takılmadan yapılan okçuluk) U21 kategorisinde Dilara Ecem Deniz Türkiye 1’incisi oldu. Altın madalya alan Deniz, milli sporcu olmaya da hak kazandı. Deniz’i, memleketi Kırklareli’de Vali Birol Ekici, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu ve sporcular karşıladı.

Karşılamada konuşan Vali Ekici, yeni yılda sevinçle başarı elde ettiklerini belirterek, "Bugün yine çok sevinçliyiz. Yeni yılda sevinçle bir başarı elde ettik. Ecem Deniz’i tebrik ediyorum, okçulukta Türkiye birinciliğini getirdi şehrimize. Sporcumuz ile gurur duyuyoruz. Sporcumuz aynı zaman da milli takıma seçildi. Şehrimizi, ülkemizi ve milletimizi dünyada, olimpiyatlarda, Avrupa’da temsil edecek. Sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Sporcu Deniz de 14 Şubat’ta düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası’nda ilk üçe girmek istediğini ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.