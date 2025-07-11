Türkiye, 2025 UCI Para-Cycling Yol Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti

Parabisiklette ilk yılını geçiren Türkiye, 28-31 Ağustos tarihleri arasında Belçika’nın Ronse kentinde düzenlenecek olan 2025 UCI Para-Cycling Road World Championships’e üç sporcuyla katılma hakkı elde etti.

Parabisiklet branşında kazanılan bu hak, Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun engelli bireylerin sporla buluşmasını teşvik eden stratejik yaklaşımının önemli bir sonucu olarak dikkat çekti. Dünya Şampiyonası’nda ilk kez yer alacak olan sporcular, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etme hedefiyle hazırlıklarına devam ediyor.

Türkiye, Parabisiklet Dünya Şampiyonası’nda erkeklerde C2, C3 kategorilerinde; kadınlarda C4 kategorisinde temsil edilme hakkı kazandı. Parabisiklet yol bisikleti Dünya sıralamasında milli sporculardan; C2 kategorisinde Abdulkadir Özoğul 46. sırada, C3 kategorisinde Fırat Uğur 53. sırada ve C4 kategorisinde Kübra Dere 13. sırada yer alıyor.

Emin Müftüoğlu: "Parabisikletin ilk yılında bu başarı güçlü bir gelecek inşa ediyor"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, başarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Parabisiklet branşında ilk yılımızda Dünya Şampiyonası vizesi almak hem camiamız hem de ülkemiz adına gurur verici. Bu başarı, engelli bireylerin spor yoluyla hayata daha güçlü katılmasının en somut örneklerinden biridir. Parabisiklet branşında atılan bu adım, Federasyonumuzun engelli bireylere sporla erişim imkanı sağlama ve onları uluslararası başarıya taşıma vizyonunun da güçlü bir yansımasıdır. Biz Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak yalnızca elit performansı değil, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir spor kültürü oluşturmayı da görev edindik. Sporcularımızı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum. Ay-yıldızlı forma Belçika’da gururla dalgalanacak. Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak, bu anlamlı başarıyı tüm kamuoyu ile paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.