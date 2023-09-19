Türkiye-ABD ilişkilerine Atış Grup desteği

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından bu yıl Atış Şirketler Grubu ana sponsorluğunda düzenlenen akşam yemeği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Türk ve Amerikan iş insanlarının yanı sıra Türkiye’den ve ABD’den üst düzeyde yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen Rockefeller Plaza’da etkinlikte, Atış Şirketler Grubu Ceo’su Ahmet Atış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya geldi. Grup’un ABD’deki ve Türkiye’deki yatırımları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi veren Ahmet Atış, Türkiye ile ABD arasındaki güçlü iletişim ve ticari ilişkilerin sürdürülmesine destek olmak amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini söyledi.

"Türkiye’nin gücüne güç katmak için çalışıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gayretleriyle üst düzeye çıkan Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin ve ticaretin, güçlenmesine bir nebze de olsa katkı sağlamanın verdiği heyecanla üzerlerine düşeni yapmaya gayret gösterdiklerini ifade eden Atış, "Türkiye’nin dünya üzerindeki siyasi ve ekonomik etkisi her geçen gün artmaktadır. ABD’de de bu etkinin arttığı, Türkiye ile geçen yıl gerçekleşen 32 milyar dolarlık rekor ticaret hacmiyle gözler önüne serilmektedir. Bugün geldiğimiz noktada Türk iş insanları olarak bizlere düşen görev kurulan bu idari ve ticari köprüyü daha da güçlendirmektedir. Biz 14 ülkeyle birlikte ABD’de de Türkiye’nin gücüne güç katmak için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.