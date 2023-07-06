Türkiye Ampute Milli Futbol Takımının acı günü

Türkiye Ampute Milli Futbol Takım kalecisi ve kaptanı Bülent Çetin'in babası vefat etti.

Türkiye Ampute Milli Futbol Takımının acı günü
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Türkiye Ampute Milli Futbol Takım kalecisi ve kaptanı Bülent Çetin’in babası vefat etti.

Türkiye Ampute Milli Futbol Takım kalecisi ve kaptanı Bülent Çetin’in babası Osman Çetin yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü. Merhumun cenazesi Bilecik’in İnhisar ilçesine bağlı Tozman Köy camiinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Cenazeye Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’da katılırken, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.