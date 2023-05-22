Türkiye, Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda birinci oldu

Türkiye, Arnavutluk’ta düzenlenen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası’nı 6 altın, 4 gümüş, 5 bronz madalya olmak üzere elde ettiği toplam 15 madalyayla birinci tamamladı.

Arnavutluk’ta düzenlenen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası’nda Türkiye, 26 sporcuyla mücadele etti. Milliler, 6 altın, 4 gümüş, 5 bronz madalyayla kürsünün en üst basamağında yer aldı. 15 madalyalı ay-yıldızlıları, 8 madalyayla Gürcistan ve 5 madalyayla Azerbaycan takip etti.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, dereceye giren tüm sporcuları kutlayarak, "Genç satranç millilerimiz büyük bir başarıya imza atarak, hepimize büyük mutluluk yaşattılar. 26 sporcu ile katıldığımız Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası’nda 15 sporcumuz ilk 3’e girdi. Şampiyonada 6 altın, 4 gümüş, 5 bronz madalya olmak üzere toplam 15 madalya kazandık ve Avrupa’nın en başarılı ülkesi olduk. Gerçekten çok mutluyuz ve gururluyuz. Bayrağımızı Arnavutluk’ta başarı ile dalgalandıran, İstiklal Marşımızı okutan genç sporcularımızı kutluyorum. Bu büyük başarıyı ülkemize getiren genç yıldızlarımıza, her daim onlara destek olan ailelerine, Avrupa Okullar’da kafile başkanı olan Federasyon Asbaşkanımız WIM Nilüfer Çorlulu’ya ve antrenörlerimiz GM Cemil Aghamaliyev, GM Barış Esen, FM Serkan Yeke ve Gökhan Narman’a yürekten teşekkürler. Avrupa’da, Dünya’da ve Olimpiyatlarda biz varız, Türk satrancı var. Cumhuriyetimizin 100. yılında, yeni bir yüzyıla girerken, umutlarımız ve heyecanımız çok yüksek. Yeni başarılar bizi bekliyor. Geçtiğimiz yüzyılda büyük başarılara imza attık. Şimdi yeni yüzyıla hazırız. Daha büyük başarılara imza atacağımıza, ülkemize yeni gurur tabloları kazandıracağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.