Türkiye, Avrupa Ümitler Taekwondo şampiyonu oldu

Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası’nın son gününde Türkiye 1’i altın 2 madalya kazandı. Bu sonuçla Türkiye, genel sıralamada Avrupa şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

Avrupa Taekwondo Birliği (ETU) tarafından Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen şampiyonanın son gününde 4 sıklette müsabakalar yapıldı. Erkekler 68 ve +87 ile kadınlar 46 ve 62 kiloda yapılan müsabakalarda 8 milli taekwondocu mücadele etti. Milli taekwondocular 1 altın ve 1 bronz madalya kazandı. Erkekler 68 kiloda Berkay Erer Avrupa şampiyonu olurken, kadınlar 46 kiloda Hayrunnisa Gürbüz bronz madalyanın sahibi oldu. Berkay Erer ayrıca, şampiyonanın en teknik erkek sporcusu seçildi.

Türkiye, şampiyonayı 5 altın, 1 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 12 madalyayla zirvede tamamladı. Erkek takım sıralamasında Avrupa üçüncüsü olan Türkiye, kadın takımında ilk sırayı elde etti. Türkiye, genel sıralamada da Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

Şampiyonada madalya kazanan sporcular şu şekilde:

“Altın: Elif Ilgın Öztabak (49kg), Aleyna Şenyurt (57kg), Sude Yaren Uzunçavdar (73kg), Berkay Erer (68kg), Yiğithan Kılıç (74kg)

Gümüş: Rüya Diler (53kg)

Bronz: Hayrunnisa Gürbüz (46kg), Zeynep Taşkın (53kg), Senanur Çelik (53kg), Sıla Nur Gencer (73kg), Kaan Yelaldı (54kg), Rahmet Baran Şimşek (87kg)”