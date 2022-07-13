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Türkiye - BAE arasında uzay alanında işbirliği

Türkiye-BAE arasında Uzayın Barışçıl Kullanımı, Uzay Bilimi, Teknolojileri ve Uygulamaları alanlarında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Türkiye - BAE arasında uzay alanında işbirliği
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Türkiye-BAE arasında Uzayın Barışçıl Kullanımı, Uzay Bilimi, Teknolojileri ve Uygulamaları alanlarında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Dr. Sultan Ahmed Al Jaber ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir araya geldi. Çalıştay kapsamında Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve Birleşik Arap Emirlikleri Uzay Ajansı (UAESA) arasında “Uzayın Barışçıl Amaçlarla Kullanımı, Uzay Bilimleri, Teknolojileri Ve Uygulamaları Alanlarında” iş birliği zaptı imzalandı.

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Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlenen Türkiye - BAE Yatırım Çalıştayı içerisinde gerçekleştirilen imza törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, BAE Sanayi ve İleri Teknolojiler Bakanı Sultan Ahmed Al Jaber, Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi ile aynı zamanda BAE Uzay Ajansı Başkanı olan Halk Eğitimi ve İleri Teknolojilerden Sorumlu Devlet Bakanı Sarah Bint Yousef Al Amiri, TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ve BAE Uzay Ajansı Genel Müdürü Salem Butti Salem Al Qubaisi katılım sağladı.

Bu iş birliği zaptı ile uzay araştırmaları, teknolojileri ve uygulamaları alanında iki ülke insan kaynağı yetiştirecek, bilgi ve tecrübe paylaşımı yapacak. Yörünge altı uçuşlar, fırlatma, roket, görüntüleme uydu sistemleri alanlarında ortak Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirecek. Şehir ve bölge planlama, afet yönetimi, doğal kaynak tarama konularda sosyoekonomik alanda uzay çalışmaları yapılacak.

İHA
Editör

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