Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan'dan, Bakan Tunç'a teşekkür ziyareti
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi' sebebiyle teşekkür ziyaretinde bulundu.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ’Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ sebebiyle teşekkür ziyaretinde bulundu.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve yönetim kurulu üyeleri, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ için teşekkür ziyaretinde bulundu.