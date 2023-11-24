Türkiye Barolar Birliğinden İsrail hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne suç duyurusu

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Filistin’de insanlığa karşı işlediği suçlar nedeniyle İsrail hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne suç duyurusunda bulundu.

TBB Başkanı Erinç Sağkan, TBB konferans salonunda düzenlediği basın açıklamasında İsrail’in geçmişten bu yana Filistin topraklarında uyguladığı işgal politikasını çocuk, kadın gözetmeden yaptığı saldırılarla 7 Ekim’den sonra başka bir boyuta taşıdığını vurguladı. Sağkan, "TBB, İsrail’in uluslararası ceza hukukuna ve insancıl hukuka aykırı davranışlarına karşı ilk andan itibaren en üst düzeyde tepkisini ortaya koymuştur. İsrail’in Gazze’deki Filistinlilerin elektrik, su, gıda gibi temel ihtiyaçlara erişimini engelleyerek büyük çaplı bir kuşatma uygulamak suretiyle ayrım gözetmeksizin Filistin halkının tamamına yönelik topyekun bir imha harekatı yürüttüğü tespitini ilk günden itibaren kamuoyuyla paylaştık. Uluslararası kamuoyunun ve özellikle uluslararası siyaset kurumunun sessizliği, yaklaşık 50 gündür Filistin topraklarında başta silahsız kadınlar, çocuklar, yaşlılar olmak üzere sivil halktan binlerce insanın hayatlarını, evlerini kaybetmelerine neden olmuştur. Bugün geldiğimiz noktada İsrail hükümetinin insanlık dışı faaliyetlerine kayıtsız kalan uluslararası kurumlar ve çeşitli ülkelerin siyasetçileri de yaşananların vebalini taşımaktadırlar" dedi.

TBB olarak İsrail’in işlediği suçlarla ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde başvuruda bulunduklarını söyleyen Sağkan, "Uluslararası Ceza Mahkemesi, Roma Statüsü’nde ve uluslararası savaş hukukunu düzenleyen Cenevre Sözleşmesi’nde düzenlenen suçlar bakımından yargı yetkisine sahiptir" ifadelerini kullandı.

“Tutuklama için aranan koşullar gerçekleşmiştir”

Saldırıların savaş suçu olduğunu söyleyen Sağkan, "Bu suçların işlenmeye devam etmesinin önlenmesi için kişilerin tutuklanması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla tutuklama için aranan koşullar gerçekleşmiştir" dedi.