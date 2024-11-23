Türkiye Basketbol 2. Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 73 - Göcekspor: 68

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nin 5. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor sahasında karşılaştığı Göcekspor'u 73-68 mağlup etti.

Türkiye Basketbol 2. Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 73 - Göcekspor: 68
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Türkiye Basketbol 2. Ligi’nin 5. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor sahasında karşılaştığı Göcekspor’u 73-68 mağlup etti.

Salon: İzmit Atatürk

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Hakemler: Mustafa Topaloğlu, Alperen Başer, Yavuzhan Kürşat Aydın

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Burak Şaşmaz 4, Sezgin Eriş 3, Tarık Çolak 14, Hakan Şanlı 5, Asım Özhan Özberkan 12, Eren Özen 8, Eren Beyaz 15, Elber Mirza Sucu, Sertan İbrahim Sarı 12

Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu

Göcekspor: Erdem Hürkan Çiğdem, Eser Yanmaz 2, Önder Erişen 17, Ahmet Furkan Özkan 4, Şafak Yurdakulu 2, Batuhan Güngör 6, Utku Kurtuluş 3, Selahattin Yalçın 5, Haydar Uğurkan Çelebi 19, Taha Sezer 10

Başantrenör: Musa Enes Akdilek

1.Periyot: 28-12 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)

Devre: 41-32 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)

3.Periyot: 59-45 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)