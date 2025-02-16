Türkiye Basketbol 2. Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 87 - İstanbul Basket: 59
Türkiye Basketbol 2. Ligi A Grubu 16. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor evinde karşılaştığı İstanbul Basket'i 87-59 mağlup etti.
Türkiye Basketbol 2. Ligi A Grubu 16. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor evinde karşılaştığı İstanbul Basket’i 87-59 mağlup etti.
Hakemler: Furkan Köse, Tarık Enes Baş, Kübra Gümüş
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Canberk Aydoğan, Ege Kodal, Burak Şaşmaz 2, Sezgin Eriş 11, Tarık Çolak 23, Hakan Şanlı 15, Kaan Çarıkçı 4, Asım Özhan Özberkan 4, Eren Özen 7, Eren Beyaz 7, Elber Mirza Sucu 7, Sertan İbrahim Sarı 7
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
İstanbul Basket: Arda Çelik 8, Işık Selışık 2, Sinan Cem Göner 1, Doğan Bozveli 4, Ahmet Arda Ene 4, İlber Aysel 8, Ali Ayan 11, Ege Akçay 10, Nusret Kaan Türkcan 1, Ahmet Sami Elver 2, Ahmet Kerem Balık 1, Ahmet Yasir Biçer 7
Başantrenör: Hüsnü Eser
1. Periyot: 27-10 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
Devre: 47-23 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
3. Periyot: 65-37 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)