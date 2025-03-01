Türkiye Basketbol 2. Ligi: Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 65 - Kahramanmaraş İstiklal: 67

Türkiye Basketbol 2. Ligi A Grubu 18. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor evinde karşılaştığı Kahramanmaraş İstiklal'e 67-65 mağlup oldu.

Türkiye Basketbol 2. Ligi: Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 65 - Kahramanmaraş İstiklal: 67
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Türkiye Basketbol 2. Ligi A Grubu 18. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor evinde karşılaştığı Kahramanmaraş İstiklal’e 67-65 mağlup oldu.

Hakemler: Aygün Akgül, Gözde Kafadar, İsmail Bayram

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Burak Şaşmaz 20, Sezgin Eriş 7, Tarık Çolak 7, Hakan Şanlı 3, Asım Özhan Özberkan, Eren Özen 12, Eren Beyaz 3, Elber Mirza Sucu 1, Sertan İbrahim Sarı 12

Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu

Kahramanmaraş İstiklal: Seray Yıldırım 3, Mert İlhan 2, Barış Yeniay 5, Barboros Bozkurt 4, Faik Can Kaşıkçı 6, Arif Erhan Kocamış 3, Yusuf Bayrak 11, Hakan Çakır 8, Serkan Özver 12, Gökhan Edge Demirli 13

Başantrenör: Levent Demirci

1. Periyot: 19-12 (Kahramanmaraş İstiklal lehine)

Devre: 36-25 (Kahramanmaraş İstiklal lehine)

3. Periyot: 54-44 (Kahramanmaraş İstiklal lehine)