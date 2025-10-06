Türkiye Basketbol Ligi: Çayırova Belediyesi: 103 - iLab Basketbol: 76

Çayırova Belediyesi, Türkiye Basketbol Ligi’nin 3. haftasında sahasında karşılaştığı iLab Basketbol’u 103-76 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk periyodunu 21-27 geride kapatan Çayırova Belediyesi, ikinci çeyrekteki etkili oyunuyla soyunma odasına 55-46 önde girdi. Üçüncü periyotta da üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, salondan 27 sayı farkla galip ayrıldı.

Çayırova Belediyesi’nde 18 sayı üreten Roberto Gallinat, maçın en skorer ismi oldu. Galibiyete ayrıca Jamari Traylor 17, Berkay Candan 14, Hakan Yapar 12 ve Erdi Gülaslan 11 sayıyla katkı sağladı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, maçın ardından yaptığı açıklamada, galibiyetten dolayı takımı ve teknik ekibi tebrik ederek, "Mücadele, azim ve takım ruhuyla yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Çayırova Belediyesi, ligin 4. haftasında 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Yalova Basketbol ile karşılaşacak.