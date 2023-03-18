Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 119 - Antalya Güneşi: 90

Türkiye Basketbol Ligi'nin 21. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, konuk ettiği Antalya Güneşi'ni 119-90'lık skorla mağlup etti

Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 119 - Antalya Güneşi: 90
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Türkiye Basketbol Ligi’nin 21. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, konuk ettiği Antalya Güneşi’ni 119-90’lık skorla mağlup etti

Salon: İzmit Atatürk

Hakemler: Kerem Yılmaz xx, Alper Gökçebel xx, Sabri Gündüz xx

Kocaeli BŞB Kağıtspor: Nicholas Ryan Banyard xxx 19, Hakan Şanlı xx 6, Desure Tyrone Buie xxx 13, Cihan Amasyalı xx 7, İbrahim Yıldırım xx, Mert Ulutaş xxx 22, Murat Erensoy xxx 24, Mete Tekçevik xxx 20, Onur Can Keskin xx, Eren Beyaz xx 8

Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu

Antalya Güneşi: Koray Toprak x 2, Gökbay Gök xx 9, Ahmet Arda Çoban xx 11, Yavuz Selim Osmanlı xxx 18, Atahan Saylam xxx 30, Muhammet Aslan Kaba x, Doğancan Topçuoğlu xx 16, Samir Yağcı x, Ata Deniz Yatar x 4

Başantrenör: Aydın Çertel

1. Periyot: 28-21 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)

Devre: 57-43 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)

3. Periyot: 94-58 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)