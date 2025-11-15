Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 61 - Bandırma Bordo Basketbol: 82
Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor konuk ettiği Bandırma Bordo Basketbol'a 61-82 mağlup oldu.
Türkiye Basketbol Ligi’nin 10. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor konuk ettiği Bandırma Bordo Basketbol’a 61-82 mağlup oldu.
Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: Berk Kurtulmuş, Yiğit Emre Şimşek, Münevver Özemre
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Kevin Kaspar, Kyle Justin Hunt 6, Mert Ulutaş 3, Sertan İbrahim Sarı 2, Keshun Deion Sherrill 16, Göktürk Gökalp Ural 4, Çağatay Çevik, Tarık Çolak 4, Ömer Faruk Ermat 16, Eren Özen, Elber Mirza Sucu, Ali Tuncer 10
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Bandırma Bordo Basketbol: Ty Gordon 16, Okben Ulubay 22, Orhan Aydın Hacıyeva 5, Kadir Bayram 10, Alexander Trent Tyus 5, Berkay Sinirlioğlu 4, Özgür Şahin, Erol Can Çinko 2, Yusuf Gündüz 2, Ufuk Tan Ertan, Yiğit Baran Sarıkaya 10, Mehmet Oğuzhan Kızıl 6
Başantrenör: Tutku Açık
1. Periyot: 15-27 (Bandırma Bordo lehine)
Devre: 34-44 (Bandırma Bordo lehine)
3. Periyot: 46-66 (Bandırma Bordo lehine)