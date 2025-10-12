Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 65 - Konya Büyükşehir Belediyesi: 75
Türkiye Basketbol Ligi'nin 4. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor konuk ettiği Konya Büyükşehir Belediyesi Spor'a 65-75 mağlup oldu.
Türkiye Basketbol Ligi’nin 4. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor konuk ettiği Konya Büyükşehir Belediyesi Spor’a 65-75 mağlup oldu.
Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: Ozan Gönen, Özkan Talo, Çağatay Taşkın
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Kevin Kaspar 3, Kyle Justin Hunt 20, Mert Ulutaş 5, Sertan İbrahim Sarı 6, Keshun Deion Sherrill 14, Göktürk Gökalp Ural 15, Çağatay Çevik, Emirhan Merdin, Ömer Faruk Ermat, Eren Özen, Elber Mirza Sucu, Ali Tuncer 2
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Konya Büyükşehir Belediyesi Spor: Furkan Ayça 11, Christopher Allen Coffey 26, Nuwriyl Elijah Williams 7, Oğulcan Baykan, Ahmet Can Duran 8, Tolga Kaan Birer 2, Enes Bayraktar 2, Cavit Ege Havsa 2, Alp Karahan 17
Başantrenör: Volkan Ertetik
1. Periyot: 19-15 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
Devre: 28-33 (Konya BŞB Spor lehine)
3. Periyot: 53-51 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)