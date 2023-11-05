Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 68 - Mersin Büyükşehir: 83
Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor konuk ettiği Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne 68-83 mağlup oldu.
Türkiye Basketbol Ligi’nin 9. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor konuk ettiği Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne 68-83 mağlup oldu.
Hakemler: Yücel Çilingir, Benhür İrcel, Burak Pehlivan
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Ja Cori Artimus Coselle Payne 25, Keith Martin Stone 16, Kevin Kaspar 6, Barboros Bozkurt 6, Hakan Şanlı 5, Elber Mirza Sucu, Mert Ulutaş 10, Eren Beyaz, Beray Taşer, Sertan İbrahim Sarı
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Mersin Büyükşehir Belediyesi: Hüseyin Akın Kandemir 10, Utku Yücedağ, Yğitcan Turna 11, Deniz Çelen, Ramazan Tekin 6, Ziga Dimec 14, Alp Karahan 11, Gökhan Yazıcıoğlu 19, Burak Gözeneli 12
Başantrenör: Can Sevim
1. Periyot: 22-19 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
Devre: 37-42 (Mersin Büyükşehir lehine)
3. Periyot: 49-59 (Mersin BŞB lehine)