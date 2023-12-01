Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 75 - Fenerbahçe Koleji Novotel: 83
Türkiye Basketbol Ligi 13. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor konuk ettiği Fenerbahçe Koleji Novotel'e 75-83 mağlup oldu.
Türkiye Basketbol Ligi 13. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor konuk ettiği Fenerbahçe Koleji Novotel’e 75-83 mağlup oldu.
Hakemler: Turgut Işık, Niyazi Yasin Kahraman, Burak Aktaş
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Mete Tekçevik, Ja Cori Payne 36, Keith Martin Stone 21, Kevin Kaspar, Barboros Bozkurt 5, Hakan Şanlı 3, Berke Baran Akçam, Mert Ulutaş 10, Eren Beyaz, Sertan İbrahim Sarı
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Fenerbahçe Koleji Novotol: Michale Davis 27, Mert Emre Ekşioğlu 6, Barış Yeniay 7, Oğuzhan Göktepe, Eren Deniz 5, Yusuf Bayrak 3, Yiğit Hamza Mestoğlu 11, Gökay Hacıoğlu 19, Gökhan Edge Demirli 5
Başantrenör: Ertuğ Tuzcukaya
1. Periyot: 21-19 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
Devre: 40-45 (Fenerbahçe Koleji lehine)
3.Periyot: 56-58 (Fenerbahçe Koleji lehine)