Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 75 - Fenerbahçe Koleji Novotel: 83

Türkiye Basketbol Ligi 13. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor konuk ettiği Fenerbahçe Koleji Novotel'e 75-83 mağlup oldu.

Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 75 - Fenerbahçe Koleji Novotel: 83
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Türkiye Basketbol Ligi 13. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor konuk ettiği Fenerbahçe Koleji Novotel’e 75-83 mağlup oldu.

Hakemler: Turgut Işık, Niyazi Yasin Kahraman, Burak Aktaş

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Mete Tekçevik, Ja Cori Payne 36, Keith Martin Stone 21, Kevin Kaspar, Barboros Bozkurt 5, Hakan Şanlı 3, Berke Baran Akçam, Mert Ulutaş 10, Eren Beyaz, Sertan İbrahim Sarı

Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu

Fenerbahçe Koleji Novotol: Michale Davis 27, Mert Emre Ekşioğlu 6, Barış Yeniay 7, Oğuzhan Göktepe, Eren Deniz 5, Yusuf Bayrak 3, Yiğit Hamza Mestoğlu 11, Gökay Hacıoğlu 19, Gökhan Edge Demirli 5

Başantrenör: Ertuğ Tuzcukaya

1. Periyot: 21-19 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)

Devre: 40-45 (Fenerbahçe Koleji lehine)

3.Periyot: 56-58 (Fenerbahçe Koleji lehine)