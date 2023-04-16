Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 80 - Ankaragücü Mamak Belediyesi: 72

Türkiye Basketbol Ligi 25. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, konuk ettiği Ankaragücü Mamak Belediyesi'ni 80-72 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 80 - Ankaragücü Mamak Belediyesi: 72
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Türkiye Basketbol Ligi 25. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, konuk ettiği Ankaragücü Mamak Belediyesi’ni 80-72 mağlup etti.

Salon: Darıca Eray Şamdan

Hakemler: Orkun Yurttaş xx, Mesut Öztürk xx, Samet Biner xx

Kocaeli BŞB Kağıtspor: Nicholas Ryan Banyard xx 6, Hakan Şanlı x, Desure Tyrone Buie xxx 27, Burak Can Dilmaç x 7, Cihan Amasyalı xx 2, İbrahim Yıldırım xx 8, Mert Ulutaş xxx 15, Murat Erensoy xx 5, Mete Tekçevik x, Eren Beyaz xx 10

Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu

Ankaragücü Mamak Belediyesi: Umar Atın xxx 15, Myles Anthony Mack xxx 16, Mertcan Solkol x 2, Gökhan Akkoyun xx 10, Bartu Yılmaz x 6, Özgür Şahin xx, Ömer Yavaş x 3, Hüseyin Çevirgen x, Canberk Cevit x 2, Carlton Edward Bragg xxx 18, Berkay Demirci x

Başantrenör: Murat Dikmen

1. Periyot: 17-17

Devre: 36-46 (Mamak Belediyesi lehine)

3. Periyot: 66-58 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)