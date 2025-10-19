Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 85 - Finalspor: 80

Türkiye Basketbol Ligi'nin 6. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor konuk ettiği Finalspor'u 85-80 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 85 - Finalspor: 80
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Türkiye Basketbol Ligi’nin 6. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor konuk ettiği Finalspor’u 85-80 mağlup etti.

Salon: Kocaeli Atatürk

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Hakemler: Umut Özgün Ergün, Benhür İrcel, Burak Erkan

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Kevin Kaspar 9, Kyle Justin Hunt 10, Mert Ulutaş 8, Sertan İbrahim Sarı, Keshun Deion Sherrill 37, Göktürk Gökalp Ural 4, Çağatay Çevik 5, Tarık Çolak, Emirhan Merdin, Ömer Faruk Ermat 12, Eren Özen

Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu

Finalspor: Marlain Guy Veal 27, Ekrem Sancaklı 7, Mustafa Baştürk 11, Ahmet İlker Tunalı 2, Logan Shane Routt 18, Mithat Can Özalp 2, Berkan Yağız Baykurt 13, Emir Türkoğlu, Kerem Yaldız

Başantrenör: Berat Gök

1. Periyot: 13-21 (Finalspor lehine)

Devre: 38-41 (Finalspor lehine)

3. Periyot: 71-60 (Kağıtspor lehine)