Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 86 - Bornova Belediyesi Karşıyaka: 84
Türkiye Basketbol Ligi 26. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor konuk ettiği Bornova Belediyesi Karşıyaka'yı 86-84 mağlup etti.
Türkiye Basketbol Ligi 26. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor konuk ettiği Bornova Belediyesi Karşıyaka’yı 86-84 mağlup etti.
Salon: İzmit Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Yücel Çilingir xx, Kerem Yılmaz xx, Şeyhmus Melek xx
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: Nicholas Ryan Banyard xxx 14, Hakan Şanlı x 3, Desure Tyrone Buie xxx 32, Burak Can Dilmaç xx 5, Cihan Amasyalı x, İbrahim Yıldırım xx 8, Eren Özen, Mert Ulutaş xx 5, Murat Erensoy xx 4, Mete Tekçevik xx 6, Eren Beyaz xx 9
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Bornova Belediyesi Karşıyaka: Troy Chissell Franklin xxx 37, Demircan Demir, Barış Levent Ünlü xx 4, Oğuzhan Göktepe, Efe Sarıca xxx 14, Brandon Karl Huffman xxx 22, Efe Beşok x 1, Çağatay Özkan x 2, Soner Şentürk xx 4
Başantrenör: Soner Şentürk
1. Periyot: 28-25 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
Devre: 48-44 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
3. Periyot: 63-61 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)