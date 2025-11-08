Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyaret

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu başkanlığındaki heyet, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Ziyarette, Federasyon Başkan Vekili Fikret Hayali ile asbaşkanlar Metin Cengiz ve Yusuf Alperen Ayar da yer aldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşmede, Türk sporunun gelişimi ve bisiklet sporunun ülke genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. Federasyon heyeti, Devlet Bahçeli’ye 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu anısına Şampiyonluk Kupası’nı takdim etti.

Bahçeli de Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun yürüttüğü faaliyetleri yakından takip ettiğini belirterek bisiklet sporuna her zaman destek verdiklerini ve bu alandaki başarıların gurur verici olduğunu ifade etti.

Başkanı Emin Müftüoğlu ise kupa takdimi sırasında, bisiklet sporuna verdikleri sürekli destek ve katkılardan dolayı Bahçeli’ye teşekkürlerini iletti. Müftüoğlu, "Sayın Devlet Bahçeli’nin Türk sporuna olan ilgisi ve desteği, bizler için büyük bir motivasyon kaynağıdır. Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye kabullerinden ve Türk bisikletinin gelişimine sundukları değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, saygı ve şükranlarımızı sunarız" dedi.