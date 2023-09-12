Türkiye - Bulgaristan Karma Komisyon Toplantısı yapıldı

Türkiye-Bulgaristan Karma Komisyon Toplantısı, Bulgaristan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda yapıldı.

Türkiye - Bulgaristan Karma Komisyon Toplantısı yapıldı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Türkiye-Bulgaristan Karma Komisyon Toplantısı, Bulgaristan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda yapıldı.

Türkiye ve Bulgaristan arasında sınır güvenliği, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele, gümrük geçişlerinin güvenli ve hızlı şekilde yapılaması noktasında uygulamaya alınabilecek tedbirler konuları görüşüldüğü Karma Komisyon Toplantısı, Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı toplantı salonunda yapıldı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Avrupa’nın en uç sınır kapısı olan Bulgaristan’da son dönemlerde yaşanan sınır güvenliği, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele, gümrük geçişlerinin güvenli ve hızlı şekilde yapılaması noktasında uygulamaya alınabilecek tedbirler, iki ülke arasındaki diğer iş birliği çalışmaları konularının görüşüldü.

Toplantıya Türkiye adına Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Valisi Birol Ekici, 54. ve 55. Piyade Tugay Komutanları, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük ve beraberindeki heyet katılırken Bulgaristan adına İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Zhivkov Kotsev, Sınır Polisi Genel Müdürü Rodaslov Kulevkov ve diğer üst düzey yetkililer katıldı.