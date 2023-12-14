Türkiye-Bulgaristan sınırında açılan ateş sonucu ölen Bulgar polisi davası görüldü

Türkiye-Bulgaristan sınırında Bulgar polisinin tüfekle açılan ateş sonucu ölümüyle ilgili davanın görülmesine devam edildi.

Türkiye Bulgaristan sınırında Türkiye tarafından av tüfeğiyle açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Bulgar polisi Petır Dimitrov Bıçvarov’un davasının 2’nci duruşması, Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya, Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov, Bulgaristan Sınır Güvenliğinden Sorumlu Polis Müdür Yardımcısı Peter Cigov, ölen polisin annesi Keranka Nikolova Bıçvarova, babası Dimitır Georgiev Bıçvarov, müşteki Raşko Raşkov Raşkov, sanık Engin Erguvan ve avukatlar katıldı. Duruşmaya diğer sanık Mustafa Erguvan ise katılmadı.

“Bana karşıda bir öldürme girişimi oldu”

Bulgar polisi Petır Dimitrov Bıçvarov’un hayatını kaybettiği sırada yanında bulunan ve davaya katılan meslektaşı Raşko Raşkov Raşkov, şikayetçi olduğunu belirterek, 2 hafta süreyle sınır bölgesine, sınır polisine destek amacıyla görevlendirilmiştim. Elhovo kasabasında Petır ile görevdeydik. Meslektaşım ile vardiyam normal geçti. Bulgaristan jandarmasından gelen talimatla 4 göçmen kaçakçısının sınıra götürülmesi emri geldi. Talimatı aldıktan sonra yola çıktık. Gece saat 8 buçuk civarlarında 254’üncü sınır taşına doğru devam ettiğimiz esnada Petır, tel örgüsünde açılmış bir delik gördü. Petır, kontrol etmek için araçtan indi. Ben de ondan sonra indim. Aracın önünden ona doğru yaklaşırken silah sesi duydum ve meslektaşımın yığıldığını gördüm. Bende hemen geri çekildim ve aracın yanına sindim. Aracın altından baktım ve meslektaşımın elinin hareketsiz olduğunu gördüm. O anda meslektaşımın sağ olmadığını düşündüm ve havaya bir kez ateş ettim. Ama biz beraber sınır tellerine doğru ilerlerken herhangi bir atış yapmadık. Tel örgü ile aramızda 3 metre mesafe vardı. Benim 1 kez ateş etmemden sonra Türkiye tarafından bana doğru birkaç kez ateş edildi. Bana doğru ateş edilmesinin ardından geri çekildim ve başımdaki feneri attım. Ben geri çekilip saklanmaya çalışırken ateş etmeye devam ettiler. Ama kimseyi göremedim. Silah seslerinin geldiği yere ateş ettim. Mermilerin başımın üzerinden geçtiğini hissedebiliyordum. Bana gelen atışların seslerinden ve saçmalardan avcı tüfeği olduğunu anladım. Karşı tarafta bir küçük bir ışık gördüm. Tüfeğimi tekli sisteme geçirerek atış yaptım. Aynı yerden bana ateş etmeye devam ettiler. Işığın olmadığını görünce ateşi kestim. Ancak karşı taraftan birkaç atış daha oldu. Ondan sonra bilgi vermek için telefonumla bağlantı kurmaya çalıştım. Telefonumun ışığını fark ettiklerinde ise bana yeniden ateş edildi. Birlikte görevli bir meslektaşıma bize ateş edildiğine dair bilgi verdim. Bize yardım gelene kadar 40 dakika geçti. Sadece kişilerin kısık sesli konuşmalarını duydum ve kimseyi göremedim. Şikâyetçiyim. Bu insanlar tarafından bilerek isteyerek bir cinayet işlendi ve bana karşıda bir öldürme girişimi oldu. Ben şikayetçiyim” dedi.

Olayın sanığı Engin Erguvan, “Mahcup durumdayım. Onlardan özür diliyorum. Bana bir ışık geldi. Onları fark etmedim. Rastgele ateş ettim. O sırada alkollüydüm ve çok korkmuştum. Ben ses çıkarmadım onlarda ses vermedi. Bana karşı taraftan hiç ses gelmedi. Ben rastgele ateş ettim” diye konuştu.

“Gözyaşları döktü”

Mahkemeye katılarak duruşmada söz hakkı alan ölen Bulgar polisinin annesi Keranka Nikolova Bıçvarova, “Benim gözüme bakarak çocuğumu neden öldürdüğünün cevabını verebilir mi” şeklinde soru sordu.

“Türkiye’deki savcılara ve adalete inanıyorum”

Duruşmaya katılan Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov, "Bu olayda aslında mal veya mülkle ilgili isteğimiz yok ama anladığımıza göre oluşan hasarla ilgili evrakları göndermemiz gerek, çünkü bu tutuklunun suçunu daha ağırlaştıracak. Hayatını kaybeden polisin annesi ve babasıyla da görüştüm, onlara son güne kadar destek olacağımızın sözünü verdim. Türkiye’deki savcılara ve adalete inanıyorum. Sonuçta bu uluslararası bir olayın araştırmasıydı ve suçlular çok çabuk adalete teslim edildi. Türkiye ve Bulgaristan arasında bu konularda güzel ortak çalışmalar oluyor. Bu yüzden sınırlarımızda çok sakin ve çok daha az göçmen sınırı geçmeye çalışıyor. Bundan da memnunuz" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada bulunan Bulgaristan Sınır Polis Müdür Yardımcısı Peter Cigov ise olayda zarar gören aracın zararının giderildiğini ve tekrar kullanılmaya başladığını ifade etti.

“Mahkeme duruşmayı 6 Şubat’a tarihine erteledi”

Mahkeme heyeti, Engin Erguvan’ın tutukluluğunun devamına, Mustafa Erguvan için de yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest olarak yargılanması kararı verdi.

Mahkeme, Bulgaristan Savunma Bakanlığı’ndan araçta meydana gelen hasarın tespiti belgelerinin mahkemeye iletilmesine karar vererek, davayı 6 Şubat 2024 tarihine erteledi.