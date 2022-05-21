Türkiye - Bulgaristan ticari ilişkileri artıyor

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov ile İnovasyon ve Kalkınma Bakanı Daniel Lorer, ülkedeki yatırımları 2.5 milyar dolara ulaşan Türk iş adamlarıyla bir araya geldi.

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  • 21.05.2022 11:03
  • Güncelleme: 21.05.2022 11:43
Türkiye - Bulgaristan ticari ilişkileri artıyor
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Zeki Sarıbekir, Başbakan Petkov’u Bulgar ve Türk iş insanlarının katılacağı iş forumu için Türkiye’ye davet ettiklerini belirterek, kazan-kazan ilkesinde ikili ilişkiler geliştirmek istediklerini söyledi. Bulgaristan Başbakanı Petkov da ikili ticari ve ekonomik ilişkileri daha da artırmak istediklerini ifade etti.

Petkov, Bulgaristan-Türkiye iş ilişkilerinin son derece iyi gittiğini belirterek, öncelikle geçtiğimiz hafta Azerbaycan doğal gazının aktarımı konusunda yardım eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini iletti. Türkiye ile ikili ticari ve ekonomik ilişkileri daha da artırmak istediklerini kaydeden Petkov, yolsuzluğa sıfır toleransla şeffaf ve demokratik bir ortamda Türk iş adamlarının rahat çalışmalarını sağlayacaklarını ifade etti.

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Bulgaristan İnovasyon ve Kalkınma Bakanı Daniel Lorer de ülke ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüme kaydettiğine dikkat çekti. Lorer, Covid-19 salgını, global enflasyon ve Avrupa’da patlak veren savaşın ekonominin temposunu düşürmesine karşın Türkiye başta olmak üzere komşularla kurulan ekonomik ilişkilerin bu büyüme performansını sağladığını söyledi. Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkinin henüz daha başlangıç seviyesinde olduğunu anlatan Lorer, iki ülkenin birlikte çok daha fazlasını yapabileceğini vurguladı.

Sarıbekir de, “İlişkileri daha da geliştirmek için forumlar yapmamız gerekiyor. Bu çerçevede Başbakan Petkov’u Bulgar ve Türk iş insanlarının katılacağı iş forumu için Eylül ayında Türkiye’ye davet ettik. Türkiye için Bulgaristan çok önemli bir ülke. Sınırdan yılda 2 milyon araç geçiyor. Türkiye ihracatının yüzde 50’si Avrupa’ya. Kazan-kazan ilkesinde ikili ilişkiler geliştirmek istiyoruz” dedi.

Sofya’da Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Burhan Nemutlu da, Türk iş adamlarının Bulgaristan’a yatırımlarının yaklaşık 2,5 milyar dolar olduğunu belirterek, “Bulgaristan pazarı küçük olmasına rağmen buraya yatırım yapan kişiler, aslında 150 milyon kişilik bir pazara ulaşıyor. Bundan dolayı burası yatırım yapılacak en uygun ülkelerinden. Komşu ülke deyince, yatırımlarınızı daha kolay kontrol edebiliyorsunuz” dedi.

İHA

SHA Editör
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