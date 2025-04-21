Türkiye, Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda zirveye çıktı

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nda Türkiye 19 madalya kazandı. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, kadınlarda ve erkeklerde alınan başarıların kendilerini mutlu ettiğini belirterek, hedeflerinin her zaman zirve olduğunu söyledi.

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası Moldova’nın başkenti Kişinev’de sona erdi. Arena spor salonunda 42 ülkeden 185 kadın, 148 erkek olmak üzere toplam 333 sporcunun katılımı ile organize edilen şampiyonada milli sporcular 8 altın, 7 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplamda 19 madalya kazandı. Kazanılan madalyalar sonrasında Türkiye, kadınlarda takım halinde Avrupa ikincisi, erkeklerde de Avrupa üçüncüsü oldu.

Talat Ünlü: "Hedefimiz her zaman zirve olacak"

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nda madalya kazanan sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, "Büyük bir organizasyonu daha geride bıraktık. Sporcularımız burada altın madalya sayılarımızı yükselterek bizleri sevindirdi. Kadınlarda takım halinde ikinci, erkeklerde üçüncü sırada yer almak bizleri mutlu etti, ancak bundan sonraki dönem için çalışmalarımıza Türkiye’ye döner dönmez başlayacağız. Hedefimiz her zaman zirve olacak "diye konuştu.

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nda sıralama şu şekilde oldu:

Kadınlar

1.Ermenistan

2.Türkiye

3.Birleşik Krallık

4.Ukrayna

5.Moldova

6.Romanya

Erkekler

1.Ermenistan

2.Gürcistan

3.Türkiye

4.Moldova

5.Bulgaristan

6.Ukrayna