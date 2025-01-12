Türkiye Büyükler Taekwondo Şampiyonası sona erdi
Ankara'da düzenlenen Türkiye Büyükler Taekwondo Şampiyonası beşinci ve son gün müsabakalarıyla sona erdi.
Ankara’da düzenlenen Türkiye Büyükler Taekwondo Şampiyonası beşinci ve son gün müsabakalarıyla sona erdi.
Taha Akgül Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ve 68 ilden 609 kulübe bağlı bin 645 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada kadınlar ve erkeklerde 8’er sıklette şampiyonlar belli oldu. Sıkletlerinde Türkiye şampiyonu olan sporcular ve kulüpleri şu şekilde:
Kadınlar
46 kg: Emine Göğebakan
49 kg: Aleyna Demir
53 kg: Merve Dinçel Kavurat
57 kg: Hatice Kübra İlgün
62 kg: Hatice Pınar Yiğitalp
67 kg: Işıl Zafer
73 kg: Sude Yaren Uzunçavdar
+73 kg: Nafia Kuş Aydın
Erkekler
54 kg: Furkan Ubeyde Çamoğlu
58 kg: Yusuf Badem
63 kg: Ömer Faruk Dayıoğlu
68 kg: Eren Özdemir
74 kg: Mehmet Kani Polat
80 kg: Yiğithan Kılıç
87 kg: Orkun Ateşli
+87kg: Emre Kutalmış Ateşli