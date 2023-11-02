Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. yüzyılının ilk 'Anne Dostu' hastanesi: Etlik Şehir Hastanesi

Sağlık Bakanlığı’nın 31 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında düzenlediği Anne Dostu Hastane Değerlendirmesi Programı çerçevesinde Etlik Şehir Hastanesi, "Anne Dostu Hastane" unvanını kazandı.

Anne Dostu Hastane Değerlendirmesi Programı’nın açılışında konuşan Ankara Etlik Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Çağanay Soysal, Anne Dostu Hastane uygulamasının temel amacının anne sağlığı hizmetlerinin kalitesini arttırmak olduğunu belirtti. Soysal, hastane olarak anne ve bebek sağlığı için en iyi hizmeti sunmayı hedeflediklerini vurguladı.

Koordinatör Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz ise, Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nin ülkede en yeni ve modern sağlık hizmetini sunmaya devam ettiğini ifade ederek, "Anne Dostu Hastane" unvanıyla daha da güçlendiklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’nden İlkay Zengin, hastanenin değerlendirmeye ne kadar iyi hazırlandığına dikkat çekerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. yüzyılının ilk "Anne Dostu Hastanesi" olan Etlik Şehir Hastanesi’ni tebrik etti.

Değerlendirme programına hastane yönetiminin yanı sıra birçok sağlık çalışanı katıldı.