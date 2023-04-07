Türkiye Dart Şampiyonasında Bilecik'i temsil edecekler

Antalya’da Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası ve ustalar turnuvasına katılacak olan Güneşspor Kulübü sporcuları çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Dart Salonunda antrenman yapan sporcuları izlemeye giden Kulüp Başkanı Ümit Kök, çalışmalar hakkında Dart Branşı Antrenörü Özlem Torunlar’dan bilgi aldı. Turnuva hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Ümit Kök; “8-12 Nisan 2023 tarihlerinde Antalya’nın Kemer ilçesinde Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası ve ustalar turnuvası yapılacak. Bu turnuvada ilimizi temsil etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Antrenörümüz Özlem Torunlar ve sporcularımıza güveniyoruz. İnşallah dart branşımızı ilimizde daha etkin bir spor branşı haline getirip daha çok sporcu ile bu tür turnuvalara katılım sağlamak istiyoruz. Turnuvaya katılacak olan sporcularımıza başarılar dilerim” dedi.