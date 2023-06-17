Türkiye'de, -e ticarette büyüyecek

Türkiye’de-e ticaret pazarı günden güne gelişiyor.

-E ticarete yapılan yatırımlar artıyor. Yüzde yüz Türk sermayeli Alman endüstriyel robot teknolojileri firması Haibrag Türkiye CEO’su Murat Kadir Gül, Türkiye’de yatırımlarının devam ettiğini belirterek, "Pandemi döneminde boş durmadık çok iyi bir teknik alt yapı ve Türkiye’de sektörün en iyileriyle bir personel alt yapısını kurduk. Almanya’da yaşadığımız tecrübeler, oradaki disiplin ve birikimimizi Türkiye’de değerlendirdik. İstanbul’da kendi araçlarımızla aynı günde 2 saat gibi kısa bir sürede teslimat yapıyoruz. 38 milyon TL ciromuzu bu yıl 70 milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Şimdiye kadar yaptıkları 25 milyon euroluk yatırımın en büyük payını yazılım ve altyapıya aktardıklarını belirten Gül, "40 bin çeşit ürünü biz stoklu çalışıyoruz. E-ticarette stoklu çalışılması gerekiyor ki bir başarı sağlansın ve fiyat politikanızı belirleyebilesiniz. Bir e-ticaret firması kurmak istiyorsanız yüzde 100 bir dağıtım ağınızın da olması gerektiğini düşünüyorum. İstanbul’da kendi araçlarımızla aynı gün 2 saat gibi kısa bir sürede teslimat yapıyoruz. Geldiğimiz noktada yaklaşık yüzde 99,2 gibi iddialı bir rakamla müşteri memnuniyeti sağlıyoruz. İstanbul’dan sonra İzmir, Ankara ve Antalya’da aynı oluşumu yapmak. Geçen yılı 38 milyon ciroyla tamamladık. Bu seneki ciro hedefimiz inşallah 70 milyon TL olacak. Biz bu ciroları inanın çok daha hızlı katlayabiliriz ama o zaman hormonlu bir büyüme yapmış oluruz. Hizmetten feragat etmiş oluruz, müşteri memnuniyetini azaltmış oluruz. Çünkü yağmur gibi talep geliyor ve inanılmaz bir sipariş yoğunluğu var. Ben herkese aynı hizmeti verebilmek için adımlarımı yere sağlam basarak, yatırım yaparak ilerlemek istiyoruz. Ne kadar çok ön plana çıkarsanız o kadar çok risk geliyor. Gözünüzün görmediği garip bir saldırıya uğruyorsunuz. Son zamanda yazılım tarafına biz daha da ağırlık verdik. Sitemiz A’dan Z’ye bir güncelleniyor. Sosyal medya üzerinden gelen soruları tek panel üzerinde kendi yazmış olduğumuz bir yazılımla kontrol edebiliyoruz, yönetebiliyoruz. Güvenli sitelerden alışveriş yapılması lazım" dedi.