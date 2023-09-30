Türkiye'de 5 kişiden ikisinin kalp-damar hastalığına bağlı nedenlerden ölüyor

Kardiyoloji Uzmanı, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kaplangöray, Türkiye’de 5 kişiden ikisinin kalp-damar hastalığına bağlı nedenlerden öldüğü söyleyerek, "Kalp ve damar hastalıkları küresel olarak bir numaralı ölüm sebebidir. Kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin artarak, 2030 yılında 22,2 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir" dedi.

Bilecik’te 23-30 Eylül tarihleri arasından kutlanan Avrupa Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden Avrupa Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde başlayan bisiklet sürüşü Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu. Burada Kardiyoloji Uzmanı, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kaplangöray günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi. Kaplangöray, "Kalp ve damar hastalıkları küresel olarak bir numaralı ölüm sebebidir. Kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin artarak, 2030 yılında 22,2 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2012 yılında tüm dünyada bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı ölümlerin yüzde 46,2’si (17,5 milyon) kalp ve damar hastalıkları nedeniyledir. Ülkemizdeki verilere göre ölen her 5 kişiden ikisinin kalp-damar hastalığına bağlı nedenlerden öldüğü görülmektedir" dedi.

"Sağlıklı kalmak, kalp ve damar hastalığına yakalanma riskinden uzak durmak için; sağlıklı beslenin, düzenli fiziksel aktivite yapın, tütün ve tütün ürünleri kullanmayın, alkol kullanmayın"

Kaplangöray açıklamasının devamında, "Davranışsal risk faktörleri yani; sağlıksız beslenme, yetersiz fiziksel aktivite, tütün kullanımı ve alkol kullanımı koroner kalp hastalığının yüzde 80’inden sorumludur. Kardiyovasküler hastalıkların çoğu risk faktörleriyle mücadele edilerek engellenebilir. Risk faktörlerinin kontrolü ile kalp ve damar hastalığı görülme sıklığının yarıya indirilebileceği bildirilmektedir.Sağlıksız beslenme ve yetersiz fiziksel aktivite etkisiyle bireylerde kan basıncında yükselme, kan şekeri yüksekliği, kan lipidlerinde yükselme, fazla kilo veya obezite görülür. Sosyal ekonomik faktörler ve kültürel değişiklikler (küreselleşme, şehirleşme) toplumun yaşlanması, stres, herediter faktörler kardiyovasküler hastalıkların diğer belirleyicileridir. 40 yaş üstü her birey için kardiyovasküler riskin hesaplanması ve varsa davranışsal risk faktörlerine uygun müdahaleler ile kalp krizi, inme, kalp yetmezliği ve diğer komplikasyonların gelişmesini önleyebilecek tedbirlerin alınması önerilir. Her bir bireyin kalp ve damar hastalıklarına yol açan davranışsal risk faktörleri ile ilgili farkındalığının artırılması ve hasta olmamak için riskli davranışlarını olumlu davranışlara değiştirmesi için teşvik edilmesi oldukça önemlidir. Sağlıklı kalmak, kalp ve damar hastalığına yakalanma riskinden uzak durmak için; sağlıklı beslenin, düzenli fiziksel aktivite yapın, tütün ve tütün ürünleri kullanmayın, alkol kullanmayın, kardiyovasküler riskinizi öğrenin, kilolu veya obez olup olmadığınızı öğrenin, kan basıncınızı öğrenin, kan şekerinizi öğrenin, kan lipidlerinizi öğrenin, hekiminizin verdiği sağlıklı yaşam önerilerine uyun" ifadelerine yer verdi.

"Günde 10 bin adım atın"

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, günde en az 10 bin atılması tavsiyesinde bulunarak, "Avrupa Spor Haftası içerisindeyiz. Ayrı yeten bugün Dünya Kalp Günü. Bugün şunu yapmaya çalıştık, özellikle spora dikkat etmeye. Çocuklarımız, gençlerimiz hız kesmediler. Arkadaşlarımız yürüdüler. Bütün vatandaşlarımıza, gençlerimize en azından günde 10 bin adım atma tavsiyesinde bulunuyoruz" dedi.

Etkinlikler karate, jimnastik, ok atımı ve bilek güreşi müsabakası son buldu.