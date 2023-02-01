Türkiye'de 5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek dağıtılacak

Edirne’de okul öncesi eğitim gören çocuklara ücretsiz verilecek yemekler, meslek lisesi öğrencilerinin ellerinden yapılacak.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, yarıyıl tatili sonrası 6 Şubat 2023 Pazartesi başlayacak ikinci dönem öncesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan projelerin Edirne’deki uygulamaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Edirne Serhat Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Cemal Turan, Müzekka Bayrak ve Nail Yılmaz ile Okul Müdürü Ali Sakarya katıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in, 6 Şubat itibariyle okul öncesi eğitimdeki tüm çocuklara ücretsiz yemek verileceğini açıklamasının ardından çalışmalar başladı. Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, düzenlediği toplantıda şehirde okul öncesi eğitimdeki çocukların yemeklerini öğretmenlerin gözetiminde lise öğrencilerinin hazırlayacağını duyurdu.

"Edirne’de 16 bin 544 öğrenciye ücretsiz yemek verilecek"

Edirne’de okul öncesi eğitimdeki öğrencilerin yemeklerini Serhat Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yapacağını söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, yardımcıları ve yöneticiler ile birlikte üretim yapılacak okulun tesislerinde incelemelerde bulundu. Ücretsiz yemek uygulamasına ilişkin çalışmaların başladığını belirten Arpacı, döner sermaye çerçevesinde kentteki ana sınıflarının ihtiyaçlarının karşılanacağını ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm Türkiye’de 5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek dağıtımı hedefinin önemli bir hizmet olduğunu vurgulayan Arpacı, bu çerçevede Edirne’de ücretsiz yemek hizmetinden 16 bin 544 öğrencinin faydalanacağını aktardı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Edirne’de birinci dönem 5 bin 974 öğrenciye yemek dağıtıldığını söyleyen Arpacı, "154’ü okul öncesi, 4 bin 826’sı taşımalı, 994’ü pansiyonda yararlandı. Ayrıca Edirne Valiliği tarafından dezavantajlı okullarımızda bulunan ilkokul ve ortaokullarda da toplam 2 bin 233 öğrencimiz ücretsiz yemekten yararlandı. İkinci dönem 6 Şubat’tan itibaren 16 bin 544 öğrencimize ücretsiz yemek dağıtılacak" dedi.

"Mesleki eğitim çerçevesindeki çırak ve kalfa sayısı arttı"

Edirne’de mesleki eğitim çerçevesinde eğitim gören çırak ve kalfa sayısının 1 yılda yüzde 131 arttığını söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, "2021 yılında Edirne’de meslek eğitim merkezimizde 284 öğrencimiz vardı. 2022 yılında bu oran 657’ye çıktı. Oransal olarak baktığımızda yüzde 131 oranında arttığını görüyoruz. Bunun yanında ustalık ve telafi eğitim programları da var, 2022’de 1137 kişi ustalık ve telafi eğitimini tamamladı. Bu da bizim mesleki eğitime verdiğimiz önemin göstergesidir" ifadelerine yer verdi.