Türkiye'de 8, Bursa'da ilk kez görüldü

Türkiye’de 8. kez görülen çalıkuşu çıvgını, Bursa’da ilk kez görüntülendi. Böylece, Bursa’da görüntülenen kuş türü sayısı 331’e yükseldi.

Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından Bursa Karacabey’de yer alan longoz ormanında görüntülenen çalıkuşu çıvgını, kuş gözlemcileri ve fotoğrafçılar arasında heyecana sebep oldu.

Kuşu önceki gün görüntüleyen Tüydeş, "Türkiye’de oldukça nadir görülen kuş türlerimizden. Kasım ayı itibarıyla kış boyu rastlantısal olarak görülebiliyor. 4 gram ağırlığında olan bu kuşun yaşam alanı esasında Avrupa’nın kuzeybatısında İngiltere ve çevresi ile Çin’in doğusu. Ancak kış aylarında görüldüğü ülkelerin dışında da sürprizler yapabiliyorlar" dedi.

Türkiye’de görülme ihtimali üzerinde durulan bu türün belgeli ilk kaydı Samsun’dan 2011 yılında gelmişti. Devam eden yıllarda Samsun ve İstanbul’da da farklı kış zamanlarında fotoğrafla belgelenen çalıkuşu çıvgını, son olarak geçtiğimiz hafta İstanbul Teknik Üniversitesi kampüsündeki koruda Özgür Ekincioğlu tarafından görüntülendi. Bu kayıtla birlikte kuşun Türkiye’de görüldüğü şehirlere Samsun ve İstanbul’un ardından Bursa da eklenmiş oldu.