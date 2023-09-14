Türkiye'de alanında en iyi 5 üniversite arasına girdi

Doğuş Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nde Türkiye'de alanında en iyi 5 Üniversite arasında gösterildi.

Türkiye'de alanında en iyi 5 üniversite arasına girdi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Doğuş Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nde Türkiye’de alanında en iyi 5 Üniversite arasında gösterildi.

2023 yılı Elektronik ve Elektrik Mühendisliği alanındaki en iyi üniversiteleri belirlemek amacıyla Research.com araştırma topluluğu, çeşitli veri kaynaklarından birleştirilmiş verileri kullanarak kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirdi. Yapılan değerlendirme sonucunda, Doğuş Üniversitesi Elektronik ve Elektrik Mühendisliği, Türkiye’deki alanında en iyi 5 üniversite arasında yerini aldı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Elde edilen başarıyla, Doğuş Üniversitesi Elektronik ve Elektrik Mühendisliği alanındaki üstün akademik performansını ve araştırma katkılarını kanıtlamış oldu.