Türkiye'de bir ilk: 'Geçmişten Günümüze Yazma Eser Konservasyonu' sergisi Rami Kütüphanesi'nde açıldı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından Rami Kütüphanesi’nde 1. Yazma Eserleri Koruma ve Onarım Sempozyumu düzenlendi. Sempozyum çerçevesinde tarihi kütüphanede, Türkiye’de ilk defa yazma eserlerin konservasyon sürecini anlatan "Geçmişten Günümüze Yazma Eser Konservasyonu" sergisi de açıldı.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından 1. Yazma Eserleri Koruma ve Onarım Sempozyumu düzenlendi. Rami Kütüphanesi’nin ev sahipliği yaptığı sempozyumun oturumlarını Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden gelen öğretim üyeleri ve restorasyon faaliyeti yürüten kurum ve kuruluşların yetkilileri gerçekleştirdi. 3 gün sürecek sempozyumun ilk oturumunun ardından Türkiye’de ilk defa yazma eserlerin konservasyon sürecini anlatan "Geçmişten Günümüze Yazma Eser Konservasyonu" sergisi açıldı. Yaklaşık bir ay içinde hazırlanan sergi kurdelesini Türkiye Yazma Eserler Koruma ve Onarım Başkanı Ferruh Özpilavcı kesti. Kurdele kesimi sonrası sempozyuma gelen katılımcılar ise sergiye yoğun ilgi gösterdi. Rami Kütüphanesi’nin koridorlarını süsleyen sergi, 21 Ocak tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

"Türkiye’de ilk defa ’Geçmişten Günümüze Konservasyon Sergisi’ düzenledik"

Sempozyum ve açılışı yapılan sergi hakkında konuşan Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanı Nil Baydar, "Bizim başkanlığımız kurulduğundan bu yana Rami Kütüphanesi’nin bu muhteşem binasında ilk defa bir Yazma Eserleri Koruma ve Onarım Sempozyumu yapılıyor. Bu sempozyumda Türkiye’nin pek çok şehrinde restorasyon faaliyeti yürüten kurum ve kuruluşlarından gelen misafirlerimiz değerli bildirileriyle katkılarını sunmaya başladılar. Bugün başladık, 3 gün sürecek. 3’üncü gün etkinliklerimiz olacak. Sempozyum kapsamında bir de Türkiye’de ilk defa ’Geçmişten Günümüze Konservasyon Sergisi’ düzenledik. Yani konservasyonun kendisini burada yaptığımızı işi sanki o anda yapıyormuşuz da masadan kalkmışız. O masada yaptığımız iş olduğu şekilde kalmış gibi; böyle bir enstantaneyle bu alanda çalışanlara sunmak istedik. Gerek Rami Kütüphanesi koridorlarındaki videolarla, gerek sergimizle gerek son günkü etkinliklerimizle profesyonellere ya da amatörlere konservasyon ve yazma eser bilinciyle ilgili bir farkındalık oluşturmak istedik. Bir ekiple çalışıyoruz, her şey bir ekip işi onu muhakkak söylemem lazım. Kitap Şifahanesi’nin bütün personeliyle canı gönülden çalıştılar. Sergi bir ay içinde hazırlandı. Sergimiz çok eser bazlı değil. İşlemi anlattık. Sahnenin fotoğrafını çekmişiz gibi. Eserler de var ama asıl burada önemli olan yapılan işlem. Dolayısıyla canlı bir sergi oldu. 21 Ocak tarihine kadar açık kalacak. Ziyaretçileri bekliyoruz" dedi.