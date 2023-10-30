Türkiye'de bir ilk: Akıllı yangın dolabı üretildi

İstanbul’da bir firma, yangın dolaplarını otonom hale getirerek, olay anında alevlere kolaylıkla müdahale edilebilen akıllı yangın dolabı üretti.

İstanbul’da yıllardır metal dolap üretimi yapan KarmaGrup, ürettiği konvansiyonel yangın dolapları ile önemli bir hizmete imza attı. Firma 2 farklı yangın dolabı üretti. İlkinde klasik tut, çevir, çek tipi dolabını hizmete sokan firma, bir diğer ürünüyle de su basıncını ve binadaki ısıyı ölçerek yangın ihtimalleri değerlendiren yeni nesil, akıllı yangın dolabının üretimini yaptı.

Yıllardır metal dolap işlerinde bulunan ve 2 farklı türde yangın dolabı üreten KarmaGrup Kurucu Başkanı Ahmet Suyabatmaz, “Şu anda tasarlamış olduğumuz bu standart bir yangın dolabıdır. Tüm dünyada geçerli prensiplere sahiptir. TSE ve CE belgelidir. Biz Türkiye’ye daha iyi katkılar sağlamak amacıyla bunu ’Smart Fire Hose’ yani akıllı yangın dolabı olarak tasarladık. Dünyada bütün yangın dolapları üç prensipte çalışır. Tut, çevir ve çekle burada hortuma ulaşabilirsiniz. Bu hortuma ulaştığınızda bu hortumun mevcut sisbaşı direkt yangına müdahale edip sizi koruma altına alır. Sonrasında da çıkan yangını söndürmüş olursunuz. Biz bunu tam anlamıyla bu prensiplerden dışında, yangınımız ülke bazlı olarak istenilen derecelerin maksimumda kendi kapağını açarak kendi hortumunu salarak bir insanın daha kurtulmasını sağlayacaktır. Bu projeyi yapmaktan gurur duyuyoruz. Tüm kurumlara tüm kuruluşlara hizmet veriyoruz” dedi.

Ürettikleri akıllı yangın dolaplarının otomatik olarak bir insan canı daha kurtarma ihtimali olduğunu ifade eden Suyabatmaz, “Yıllardır insanların hayatını kolaylaştıran projelerle sizlerle olduk. Mevcut yaptığımız akıllı yangın dolabımızda tamamıyla yapay zeka mevcut, tüm binalarda yönetimlerine bir kod veriyoruz. Bu kod ile kendileri mevcut suyun basıncı var mı? Yok mu? Sonrasında herhangi bir yangında insanların tavizinden dolayı doğabilecek ölümleri engellemiş oluyoruz. Biz insanların yanındayız. Tüm halkımızla hizmet vermeye devam edeceğiz. Mevcut tüm binalarımıza, kurum, kuruluşlarda, okulların hepsinde mevcut tesisatından bu vanadan su akımı sağlanıyor. Bu basıncımızı bizim mevcut akıllı yangın dolabımız içerisinde basınç azaldığında mesela bir su kesikliği oldu. Kesildiğinde otomatik bildirim yapıyor. Yönetime diyor ki şu dolapta, şu kutuda, şu katta mevcut bir su basıncının kesilmiş olduğunu belirtiyor ve müdahale etmesini hemen sağlıyor. Bu tavizden dolayı da insanlara hayat bahşediyoruz. Bu sistemde otomatik olarak bir insan canı daha kurtulabiliyor. Biz bunları düşünerek tasarladık bunu. Çalışma prensibi şudur. Buradan gelen su basıncı otomatik olarak, bilgi olarak girdiğinde kapımız otomatik açılıyor. Açıldıktan sonrasında işimiz makara sistemi robot kolumuz. Bu hortumu aşağıya doğru salmayı sağlıyor. Bu salma sonrasında da yoldan geçen herhangi bir itfaiye olmak zorunda değil. Zaten dolabımızda, en yakın itfaiyeye bilgi verdi. Hangi dolapta, hangi bölgede yangın var diye. Sonrasıyla alakalı direkt insanlar yoldan geçen bir canlının daha ölmemesi amacıyla müdahale etmesi için kafasını çevirdiğinde direkt bir yangına daha çıkmadan söndürmüş oluyoruz. Bunun haricinde mevcut yangın dolaplarıyla alakalı yangın ekipman dolapları da yapıyoruz. Bütün baltadır, kumdur, bütün okullarda, hastanelerde zorunludur bu. Her yapılan binada özellikle bir deprem yaşadık. Bu depremde komple 10 şehrimiz yeniden yapılıyor. Biz bu sektörle alakalı çok büyük yatırımlar yaptık. Tüm şehirlerde yangın dolaplarını fiyatı en uygun şekilde bu şehirlere temin edebiliriz” şeklinde konuştu.