Türkiye'de doğdu dünyaya ihracat yapan firma haline geldi

Bayrampaşa’da 27 sene önce bir atölyede masa ayakları yaparak mobilya ticaretine giren bir sandalye firması 100’den fazla ülkeye ihracat yaparak, Türk mobilya sektöründe 10 milyon dolarlık ihracat hacmiyle mobilya sektöründe önemli bir oyuncu haline geldi.

Türk mobilya sektörü yurtdışında her geçen gün güç kazanmaya devam ediyor. Zengin zanaatkarlığı, yenilikçi tasarımları, kaliteli, yerli ve milli ürünleriyle küresel pazarda ihracaat noktaları her geçen gün çoğalmaya ve ihraç nokta sayısını artırmaya devam ediyor. Türk mobilya sektöründe e-ticarete ihtiyaç duymaksızın gerçekleştirdikleri ihracatlarla adından söz ettiren Caris Sandalye, 27 yıl önce Bayrampaşa’da küçük bir atölyede masa ayakları yaparak yola çıktı. Firmanın şimdi İstanbul’da 5 mağaza, 25 bin metrekare alanda bulunan fabrikası ve 300’den fazla işçisiyle hizmet vermektedir. Türk mobilya sektöründe bayrak taşıyıcı olarak %70 oranında ihracat yapan ve 10 milyon dolar ihracat hacmi olan firma, uluslararası mobilya ticaret sahnesinde önemli bir oyuncu haline geldi.

Proje odaklı proje yapan bir firma oldukları ifade eden Caris Sandalye Genel Müdürü Koray Tarak “Firmamızdan kısaca bahsetmemiz gerekirse İstanbul’da 5 adet kendine ait mağaza bulunmakta. Kağıthane’de 2 adet mağazamız mevcut, Masko’da, Bahçelievler’de ve Ümraniye’de mağazalarımız var. Aynı zamanda dünyanın çeşitli yerlerinde beraber çalıştığımız iş ortaklarımız ve bayiliklerimiz var. Avrupa ağırlıklı bunun yanında da doğrudan bize ait birkaç tane dünyada birkaç tane noktada mağazamız var. Arnavutluk, Kosova, İngiltere’de şirketimizin yaptığı satışların yüzde 70’nin ihracatı oluşturuyor. Böyle büyük bir ihracat hacmine sahip olmamızın en büyük nedenleri de bizim ürün için fazla olması. Bize herhangi bir projeyle gelen müşterimiz istediği modeli ya da modeli bir muadilini bulabiliyor. Bu yüzden tercih edilen bir firmayız. E ticarette yokuz. Şu yüzden yokuz. Biz proje odaklı proje yapan bir firmayız. Otel, kafe ve restoran işleri yapıyoruz. O yüzden e ticarette ve proje olmayan işlerde çok fazla yokuz. Son 1- 1.5 yıldır özellikle ahşapta böyle natürel renklerin hakim olduğu bir talep var. Kaplamalarda kullandığımız derilerde ya da kumaşlarda kahverengi taba rengi biraz daha koyu renkler tercih ediliyor” dedi.