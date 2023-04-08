Türkiye'de Dünya Uzay Haftası'nı GUHEM koordine edecek

Avrupa’nın en büyük uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Dünya Uzay Haftası Derneği (WSW) tarafından Dünya Uzay Haftası’nın ulusal koordinatörü olarak seçildi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde; Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğinde Bursa’ya kazandırılan GUHEM, uzay farkındalığını artırmak için her yıl 4-10 Ekim tarihlerinde tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Uzay Haftası’nın ulusal koordinatörlüğünü yapacak. Dünya Uzay Haftası Derneği, dünyanın farklı ülkelerindeki kurum ve kuruluşları ulusal koordinatör olarak belirliyor. Bu çerçevede açıldığı günden bu yana Dünya Uzay Haftası’nda gerçekleştirdiği farklı çalışmalarla dikkat çeken GUHEM, her yıl bu özel haftada Türkiye’deki tüm etkinlikleri koordine edecek.

"Ülkemizin dört bir yanında etkinlikler düzenleyeceğiz"

GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu GUHEM’in Dünya Uzay Haftası’nın ulusal koordinatörü olmasından gurur duyduklarını belirterek şunları söyledi:

“GUHEM olarak uzay ve havacılık alanında genç nesillere ilham kaynağı olmak amacıyla kurulduk. Hedeflenen sadece bu hafta özelinde değil her zaman birçok etkinlik ve eğitim düzenliyoruz. Dünya Uzay Haftası Derneği tarafından ulusal koordinatör olarak seçilmemiz, yaptığımız çalışmaların takdir edildiğini gösteriyor. Yaptığımız çalışmaları bu haftada sadece Bursa özelinde değil tüm Türkiye’de gerçekleştireceğiz. Bu çerçevede ülkemizdeki tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak Dünya Uzay Haftası’nı en iyi şekilde kutlamak için çalışmalara başladık. Her sene bu özel hafta boyunca ülkemizin dört bir yanında çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Konferanslar, paneller, seminerler, sergiler, yarışmalar, gözlemler, atölyeler, kamplar ve çok daha fazlasını gerçekleştirmek için çok heyecanlıyız. Bu görevi layıkıyla yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız. Türkiye’deki tüm uzay ve havacılık tutkunlarını Dünya Uzay Haftası’na katılmaya davet ediyoruz”

Dünya Uzay Haftası neden kutlanıyor

Her yıl 4-10 Ekim tarihlerinde kutlanan 1999 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Dünya Uzay Haftası, insanlığın uzaya doğru açılmasında dönüm noktası olan iki olaya işaret ediyor. Bunlardan ilki 4 Ekim 1957’de dünyanın ilk yapay uydusu Sputnik 1 ’in uzaya fırlatılması ile uzay keşfinin yollarının açılması, ikincisi ise 10 Ekim 1967’de kısa adı ile Uzay Antlaşması olarak bilinen Ay ve Gök Cisimleri Dahil Uzayın Keşfi ve Kullanımı için Devletlerin Faaliyetlerini Düzenleyen İlkeler Antlaşması’nın yürürlüğe girmesi ile bu tarihler özel bir hafta olarak ilan edildi. Dünya Uzay Haftası boyunca tüm dünyada farklı etkinlikler düzenlenerek uzay alanında farkındalık oluşturmak hedefleniyor.

Dünya Uzay Haftası Derneği

Dünya Uzay Haftası Derneği, Dünya Uzay Haftası’nın resmi organizatörüdür. Dernek, uzayın insanlık için önemini ve faydalarını vurgulamak, uzay çalışmalarına katkıda bulunan kişi ve kurumları tanıtmak, gençleri uzay alanına ilgi duymaya ve yönlendirmeye teşvik etmek ve uzayda barışçıl iş birliği ve anlayışı desteklemek amacıyla faaliyet gösteriyor. Dünya Uzay Haftası Derneği, dünyanın farklı ülkelerindeki kurum ve kuruluşları ulusal koordinatör olarak belirliyor. Ulusal koordinatörler ise kendi ülkelerinde Dünya Uzay Haftası ile ilgili etkinlikleri planlamak, düzenlemek, desteklemek ve raporlamakla sorumlu oluyor.