Türkiye'de elektrikli otomobile geçiş hızlandı, satışlar her ay artıyor

Türkiye’de elektrikli otomobil satışları aydan aya yükselmeye devam ediyor. Ocak-Mart döneminde Türkiye’de 8 bin 188 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Bu dönemde elektrikli otomobil satışları toplam satışların yüzde 4,66’sını oluşturdu.

Yerli otomobil Togg’un yüzde 100 elektrikli üretilmesi, altyapı ve teknik imkanların sağlanması etkisiyle Türkiye’de elektrikli otomobile geçiş süreci hızlandı. Elektrikli otomobil satışları her ay artmaya devam ediyor. Ocak-Mart döneminde Türkiye’de 8 bin 188 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Üç aylık dönemde toplam otomobil satışları ise 175 bin 421 olarak gerçekleşti. Elektrikli otomobillerin toplam satışlardan aldığı pay bu dönemde yüzde 4,66 olarak hesaplandı.

Mart ayında satış patlaması

Elektrikli araçların toplam otomobil satışlarındaki payı da artıyor. Son 3 ayda ise bu pay yüzde 4,66 oldu. ODMD verilerine göre aylık olarak bakıldığında Ocak’ta 1.071 elektrikli otomobil satıldı. Satışlar Şubat ayında 2 bin 477 olarak gerçekleşirken Mart ayında fırlama yaşandı. Söz konusu ayda 4 bin 670 bin adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştirildi. Böylece 3 aylık dönemde toplam 8 bin 188 adet elektrikli satışı gerçekleşmiş oldu.

En büyük endişe; şarj

Türkiye’de elektrikliye geçiş potansiyelinden düşük seviyede ilerliyor. Araştırmalara göre bunun en büyük nedenlerinden birisi; şarj noktalarında ulaşımda duyulan endişe ve hızlı şarj noktalarının sık olmaması olarak görülüyor.

Şarj istasyonlarının yüzde 60’ı İstanbul’da

Mevcutta 6 bin 500 adetlerde bulunan istasyon sayısı Togg’la birlikte yılsonuna kadar 15-20 bin bandına ulaşması bekleniyor. Şu anda Türkiye’de 2011 yılından beri kurulan şarj istasyon sayısı 6 bin 500 adete ulaşmış durumda. Bu şarj istasyonlarının yüzde 60’ı İstanbul’da bulunuyor. Şarj istasyonlarının Anadolu’ya yayılmasıyla trafikte görülen elektrikli otomobil sayısının hızla artacağı tahmin ediliyor.

Tesla Türkiye’de faaliyete başladı

Yerli otomobil Togg’dan sonra doğuştan elektrikli otomobilin dünyada önde gelen markalarından Tesla, Türkiye’de resmi olarak faaliyete başladı. Model Y araçlarıyla Türkiye pazarına giren küresel marka, İstanbul, Edirne, Bolu ve Ankara dahil olmak üzere 30 lokasyonda Supercharger şarj istasyonu açıyor ve şarj ağını sürekli olarak büyütüyor.